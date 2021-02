De spelers van Ajax hebben vlak voor het duel met PSV in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker André Onana een hart onder de riem gestoken. Ze kwamen het veld op in shirts met de naam van de keeper en zijn rugnummer 24.

Onana werd vorige week voor een jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest. Ajax gaat bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep tegen die straf. Tot die tijd mag Onana niet spelen en trainen.

De Kameroense keeper testte bij een dopingcontrole in oktober positief op furosemide. Dat vochtafdrijvende middel staat op de verboden lijst staat, omdat dit het gebruik van andere dopingmiddelen kan maskeren. Onana beweert dat hij per abuis een medicijn van zijn vrouw had ingenomen in plaats van een tablet aspirine.

De fanatieke supporters van de F-side van Ajax steunen Onana ook. Zij hebben een groot spandoek in de lege Johan Cruijff ArenA gehangen, met daarop de tekst: "Onana we support you, everything's gonna be alright."

Onana is woensdag als toeschouwer aanwezig bij Ajax-PSV. Foto: Pro Shots

Overmars overweegt contract Onana te verlengen

Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaat snel met de zaakwaarnemer van Onana in gesprek. Ajax overweegt het contract van de doelman te verlengen. Die verbintenis loopt in de zomer van 2022 af, enkele maanden nadat Onana's schorsing voorbij is.

"We gaan snel met hem om de tafel", zei Overmars tegen ESPN. "Een contractverlenging is een van de mogelijkheden. Maar als hij niet speelt, kan de beloning wel een stuk lager zijn. We gaan kijken welke weg we samen bewandelen."

De plaats onder de lat wordt voorlopig ingenomen door Maarten Stekelenburg, maar mogelijk gaat Ajax in de zomer op zoek naar een nieuwe doelman. "Dat maakt het extra lastig, want als een opvolger het goed doet, heeft dat ook gevolgen voor André", zei Overmars.