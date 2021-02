Xavi Simons heeft woensdagavond zijn officiële debuut gemaakt voor Paris Saint-Germain. De zeventienjarige Nederlander mocht invallen in de met 0-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen Caen. In de FA Cup werd Tottenham Hotspur na verlenging uitgeschakeld na een spektakelstuk tegen Everton: 5-4.

Simons kwam twaalf minuten voor tijd in het veld voor Julian Draxler. Vroeg in de tweede helft had Moise Kean al het enige doelpunt gemaakt voor PSG, waar Mitchell Bakker in de basis stond.

Neymar gaf de assist voor het winnende doelpunt, maar viel niet veel later geblesseerd uit. Het is niet duidelijk of zijn meespelen volgende week in de Champions League tegen FC Barcelona in gevaar komt.

Voor Simons, de zoon van voormalig profvoetballer Regillio Simons, werd het wel een mooie avond. Nadat hij eerder al zijn officieuze debuut had gemaakt in een oefenduel, kreeg hij tegen tweededivisionist Caen zijn eerste officiële speelminuten van trainer Mauricio Pochettino.

Vorig jaar zomer besloot Simons de jeugdopleiding van FC Barcelona, waar hij als een van de grootste talenten werd beschouwd, na negen jaar te verruilen voor die van PSG. Hij tekende een contract tot de zomer van 2022.

Everton wint doelpuntenfestijn van 'Spurs'

In de FA Cup boekte Everton een spectaculaire overwinning op Tottenham Hotspur. De ploeg uit Liverpool won na verlenging met 5-4 en plaatste zich zo voor de kwartfinales.

Het is pas de derde keer in de historie dat een door José Mourinho gecoachte ploeg minimaal vijf doelpunten moet slikken. Eerder gebeurde dat in 2015 (5-3 verlies met Chelsea tegen Tottenham) en 2010 (5-0-verlies met Real Madrid tegen FC Barcelona).

Oud-Ajacied Davinson Sánchez scoorde twee keer voor Tottenham, Richarlison deed hetzelfde voor Everton. Harry Kane sleepte met een doelpunt in de slotfase voor Tottenham een verlenging uit het vuur, maar daarin was het Everton dat aan het langste eind trok. De Braziliaan Bernard werd matchwinner met een goal in de 97e minuut.

Manchester City rekende in de FA Cup zonder problemen af met Swansea City in de achtste finales: 1-3. De ploeg van trainer Josep Guardiola boekte daarmee zijn vijftiende zege op rij.

Op 15 december wist City voor het laatst niet te winnen, toen er met 1-1 werd gelijkgespeeld tegen West Bromwich Albion. De laatste nederlaag dateert van 21 november, Tottenham Hotspur was die dag met 2-0 te sterk.

Dost en Vormer bezorgen Club Brugge zege

In België bereikte Club Brugge dankzij de Nederlandse inbreng de kwartfinales van het bekertoernooi. Bas Dost en Ruud Vormer scoorden in de slotfase tegen FC Antwerp, dat met 3-1 werd verslagen.

Dost, die in de competitie ook al op dreef is, zette de thuisploeg tien minuten voor tijd op 2-0 en leek daarmee de wedstrijd te beslissen. Hans Vanaken had vroeg in de tweede helft de score geopend.

Antwerp, dat in de Jupiler Pro League tweede staat achter Club Brugge, kwam via Didier Lamkel Zé toch weer terug in de wedstrijd, waarna Vormer vijf minuten voor tijd alsnog een plaats in de kwartfinales veiligstelde.

Babel en Donk uitgeschakeld met Galatasaray

In de Turkse beker ging Galatasaray in de kwartfinale onderuit tegen Alanyaspor: 2-3. De ploeg van basisspelers Ryan Babel en Ryan Donk kwam in eigen huis zelfs met 0-3 achter.

KRC Genk, de ploeg van trainer John van den Brom bereikte de kwartfinales van de Croky Cup door Sint-Truiden met 1-0 te verslaan. Het doelpunt viel pas in de 87e minuut en kwam op naam van Paul Onuachu. De Nigeriaanse aanvaller scoorde dit seizoen in de competitie al 22 keer.