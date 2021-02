Manchester City heeft woensdag zonder problemen afgerekend met Swansea City in de achtste finales van de FA Cup: 1-3. De ploeg van trainer Josep Guardiola boekte daarmee zijn vijftiende zege op rij. Club Brugge bekert verder in België dankzij goals van Bas Dost en Ruud Vormer.

Op 15 december wist City voor het laatst niet te winnen, toen er met 1-1 werd gelijkgespeeld tegen West Bromwich Albion. De laatste nederlaag dateert van 21 november, Tottenham Hotspur was die dag met 2-0 te sterk.

Championship-club Swansea kwam woensdag nooit in de buurt van een stunt. Bij rust leidde City dankzij een treffer van Kyle Walker. Kort na de pauze beslisten Raheem Sterling en Gabriel Jesus het duel.

Een kwartier voor tijd scoorde de ploeg uit Wales nog tegen via invaller Morgan Whittaker. Bij City ontbrak Nathan Aké nog altijd met een spierblessure.

Later op woensdag staan er nog drie duels in de achtste finales op het programma: Leicester City-Brighton, Sheffield United-Bristol City en Everton-Tottenham.

Dost en Vormer bezorgen Club Brugge zege

In België bereikte Club Brugge dankzij de Nederlandse inbreng de kwartfinales van het bekertoernooi. Bas Dost en Ruud Vormer scoorden in de slotfase tegen FC Antwerp, dat met 3-1 werd verslagen.

Dost, die in de competitie ook al op dreef is, zette de thuisploeg tien minuten voor tijd op 2-0 en leek daarmee de wedstrijd te beslissen. Hans Vanaken had vroeg in de tweede helft de score geopend.

Antwerp, dat in de Jupiler Pro League tweede staat achter Club Brugge, kwam via Didier Lamkel Zé toch weer terug in de wedstrijd, waarna Vormer vijf minuten voor tijd alsnog een plaats in de kwartfinales veiligstelde.

Babel en Donk uitgeschakeld met Galatasaray

In de Turkse beker ging Galatasaray in de kwartfinale onderuit tegen Alanyaspor: 2-3. De ploeg van basisspelers Ryan Babel en Ryan Donk kwam in eigen huis zelfs met 0-3 achter.

KRC Genk, de ploeg van trainer John van den Brom bereikte de kwartfinales van de Croky Cup door Sint-Truiden met 1-0 te verslaan. Het doelpunt viel pas in de 87e minuut en kwam op naam van Paul Onuachu. De Nigeriaanse aanvaller scoorde dit seizoen in de competitie al 22 keer.