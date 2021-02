Marc Overmars denkt dat Quincy Promes deze winter alsnog gaat vertrekken bij Ajax. Hoewel de onderhandelingen met Spartak Moskou stroef verlopen, rekent de directeur voetbalzaken nog altijd op een akkoord.

"Ik heb de verwachting dat het nog wel goed zal komen met Spartak, al wordt het er natuurlijk niet makkelijker op", zei Overmars woensdag in de aanloop naar het bekerduel met PSV tegen ESPN. Promes maakt voor dat duel geen deel uit van de selectie.

De transfer leek eerder al min of meer beklonken te zijn, maar de directeur van Spartak liet vorige week weten dat de privésituatie van Promes - de Oranje-international werd in december opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij en is nog altijd verdachte - hem niet lekker zit.

De rechtszaak die de 29-jarige aanvaller boven het hoofd hangt, is ook een van de redenen voor Ajax om hem te laten gaan, erkent Overmars. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is. Maar het speelt ook mee dat hij momenteel geen basisspeler is. Dan leg je alles op een weegschaaltje."

Omdat in Rusland de transfermarkt pas op 25 februari sluit, is een transfer nog altijd mogelijk. In de rest van Europa mogen spelers niet meer wisselen van club.

Foto: ANP

Extra controle na blunder met Haller

Overmars wilde niet zeggen wie de fout heeft gemaakt om Sébastien Haller niet in te schrijven voor de Europa League en wat de consequenties zijn voor die amdinistratieve blunder. "Het belangrijkste is nu dat we extra controles hebben toegevoegd. Ik was zelf niet een van de controleurs, maar in de toekomst waarschijnlijk wel. Want dit mag nooit meer gebeuren."

"Als je met mensen werkt, worden er fouten gemaakt. We laten de boel eerst rustig bezinken en trekken dan onze conclusies. Maar de mensen die dit gedaan hebben, leveren verder gewoon goed werk", aldus Overmars.