Maarten Stekelenburg verdedigt woensdag het doel van Ajax in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (aftrap 20.00 uur). Bij de Eindhovenaren staat Lars Unnerstall tussen de palen.

Stekelenburg is de vervanger van André Onana, die wegens een positieve dopingtest door de UEFA voor een jaar is geschorst. De 38-jarige oud-international van Oranje keepte dit seizoen pas één duel: in de vorige ronde van de beker toen Ajax met 0-1 bij AZ won.

Verder valt op dat Edson Álvarez en Lisandro Martínez een basisplaats hebben op het middenveld, waar Ryan Gravenberch een schorsing uitzit. Jurriën Timber begint centraal achterin naast Daley Blind in plaats van Perr Schuurs.

Winteraanwinst Ossama Idrissi begint op de bank bij de thuisploeg. Quincy Promes, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Spartak Moskou, behoort niet tot de wedstrijdselectie. In Rusland is de transfermarkt nog twee weken open.

Lars Unnerstall keepte eerder dit seizoen de bekerduels met De Graafschap en FC Volendam. Foto: Pro Shots

Unnerstall enige verandering in opstelling PSV

Unnerstall krijgt net als in de voorgaande twee bekerduels bij PSV de voorkeur boven Yvon Mvogo. De Zwitserse keeper is in de competitie en Europa League de eerste keus, maar zit tegen Ajax op de bank.

Verder kiest trainer Roger Schmidt voor dezelfde tien spelers die zaterdag met 3-0 van FC Twente wonnen. Mohamed Ihattaren en Mauro Júnior staan opnieuw in de basis, mede doordat Mario Götze, Cody Gakpo en Noni Madueke ontbreken met blessures.

Bij PSV zit Armando Obispo voor het eerst dit seizoen op de bank. De verdediger liep in de voorbereiding een blessure op.

Vorige maand eindigde Ajax-PSV in de Eredivisie nog in 2-2. Het bekerduel staat woensdag onder leiding van Serdar Güzübüyük.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Martínez; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Ihattaren, Mauro; Zahavi Malen.