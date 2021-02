Instagram heeft woensdag aangekondigd om accounts van gebruikers die zich schuldig maken aan online racisme sneller te verwijderen. Het sociale medium reageert daarmee op een reeks van racistische beledigingen aan het adres van voetballers in de Premier League.

Onder anderen Anthony Martial, Marcus Rashford en Axel Tuanzebe van Manchester United en Reece James van Chelsea waren de afgelopen weken doelwit van racisme op sociale media. De Engelse voetbalbond FA reageerde verontwaardigd en riep zowel de regering als sociale platforms op om actie te ondernemen.

"Wij zijn geschokt door het gif wat over de voetballers wordt uitgestort", meldt een woordvoerder van Facebook, het moederbedrijf van Instagram, woensdag aan de BBC. "We gaan deze accounts die de regels overtreden niet alleen blokkeren, maar vanaf nu helemaal verwijderen."

De maatregel wordt ingezet tegen mensen die in directe berichten herhaaldelijk over de schreef gaan. Na hoeveel overtredingen een account wordt verwijderd wil Facebook niet zeggen, omdat mensen van die informatie misbruik kunnen maken.

"We kunnen dit probleem ook niet alleen verhelpen, daar is het veel te groot voor. Maar op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid. De frustratie van de voetballers is terecht, want het is afschuwelijk waar ze mee te maken krijgen."

De Premier League lanceerde dinsdag een actieplan tegen racisme. Het is een vervolg op eerdere stappen die zijn gezet om gelijkheid en diversiteit in de hoogste Engelse voetbalklasse te bevorderen.