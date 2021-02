De kwartfinale in de TOTO KNVB Beker tussen sc Heerenveen en Feyenoord gaat donderdag niet door. Door de sneeuw en vorst van de afgelopen dagen is het veld in het Abe Lenstra Stadion onbespeelbaar geworden, meldt de KNVB woensdag. Ook twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie (KKD) zijn dit weekend afgelast.

Eerder ging er al een streep door de kwartfinale tussen NEC en VVV-Venlo. Excelsior-Vitesse (0-1) ging dinsdag wel door en ook Ajax-PSV wordt woensdag (20.00 uur) gewoon gespeeld.

De KNVB heeft de twee afgelaste bekerduels opnieuw ingepland voor woensdag 17 februari. De aftrap bij NEC-VVV is dan om 16.30 uur, Heerenveen-Feyenoord begint om 18.45 uur.

De vroege aanvangstijdstippen hebben te maken met het Champions League-voetbal later op de avond. De UEFA-regels schrijven voor dat er op hetzelfde tijdstip geen nationale competitieduels of bekerwedstrijden live op televisie mogen worden uitgezonden.

Bovendien is de ruimte op de speelkalender beperkt. Vanwege het winterweer kon er afgelopen zondag niet gevoetbald worden in de Eredivisie.

De halve finales in de KNVB-beker staan gepland voor begin maart. Vitesse en de winnaar van Heerenveen-Feyenoord spelen dan in ieder geval een thuiswedstrijd. Op 18 april is de finale in De Kuip.

Afgelastingen in KKD en Eredivisie Vrouwen, RKC-Emmen vervroegd

Het winterweer heeft ook gevolgen voor het speelschema in de Keuken Kampioen Divisie van komend weekend. Almere City-FC Volendam en Jong PSV-Helmond Sport gaan vrijdag niet door. Er wordt nog naar een nieuwe datum gezocht.

Voor het duel Go Ahead Eagles-Telstar wordt zaterdag uitgeweken naar het stadion van Heracles Almelo. Hiertoe is besloten omdat het veld in de Adelaarshorst onbespeelbaar is.

In de Vrouwen Eredivisie zijn alle vier de duels in de negentiende speelronde geschrapt. Onder meer de topper PSV-Ajax stond op het programma.

In de Eredivisie gaat voorlopig wel alles door. Vanwege de verwachte kou is de aftrap van RKC Waalwijk-FC Emmen vrijdag vervroegd van 20.00 uur naar 18.45 uur.