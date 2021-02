Jérôme Boateng mist donderdag de finale van het WK voor clubs in Qatar tegen het Mexicaanse Tigres. De verdediger van Bayern München keert terug naar Duitsland wegens het plotselinge overlijden van zijn ex-vriendin.

Kasia Lenhardt werd dinsdag dood aangetroffen. De politie in Berlijn gaat uit van zelfmoord.

Vorige week kwam er een einde aan de relatie tussen de 32-jarige Boateng en de 25-jarige Lenhardt. De vrouw genoot in Duitsland bekendheid vanwege haar deelname aan Germany's Next Topmodel en haar werk als model. Ze was moeder van een zoon.

"We zijn allemaal enorm geschrokken van het nieuws", zei Bayern-trainer Hansi Flick woensdag op een persconferentie. "Jérôme kwam naar me toe om te vragen of hij naar huis mocht. Zodra hij een negatieve testuitslag heeft, zal hij naar Duitsland vliegen."

Kasia Lenhardt in 2018. Kasia Lenhardt in 2018. Foto: Pro Shots

Bayern kan WK voor clubs voor tweede keer winnen

76-voudig Duits international Boateng stond maandag in de basis van Bayern in de halve finale van het WK voor clubs, waarin de Duitsers door twee goals van Robert Lewandowski met 2-0 te sterk waren voor het Egyptische Al Ahly.

De finale tussen de winnaar van de Champions League en Tigres begint donderdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) in het Education City Stadium in Ar Rayyan.

Bayern kan het WK voor clubs voor de tweede keer winnen, nadat in 2013 in het Marokkaanse Marrakesh Raja Casablanca met 2-0 werd verslagen. Boateng had destijds een basisplaats.