Dick Advocaat hoopt stilletjes dat de KNVB nog gaat besluiten om de wedstrijd van Feyenoord tegen sc Heerenveen in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker uit te stellen. De Hagenaar maakt zich zorgen over de kou en het veld in het Abe Lenstra Stadion, waar doelman Justin Bijlow mogelijk na maanden zijn rentree gaat maken.

"We moeten ervan uitgaan dat de wedstrijd doorgaat", zei Advocaat woensdag, een dag voor het duel, op zijn persconferentie. "Er is nu geen sneeuwval, maar als de temperatuur 15 of 20 graden onder nul is, vraag ik me af of het zinvol is om te spelen. Ik vind van niet. Maar de spelers hebben er het minste last van."

Door de sneeuwval van de afgelopen dagen en de kou zullen de omstandigheden in het Abe Lenstra Stadion niet best zijn. Het kwartfinaleduel tussen NEC en VVV-Venlo van woensdag werd al afgelast door de KNVB, maar de rest gaat gewoon door.

Dinsdagavond kwamen Excelsior en Vitesse al tegen elkaar in actie in de KNVB-beker (0-1-zege voor de Arnhemmers). De temperaturen lijken echter nog meer te dalen de komende dagen en dat baart Advocaat de nodige zorgen.

"Ik hoorde dat de dokter van de KNVB al heeft voorgesteld dat wisselspelers in de kleedkamer moeten blijven. Maar dat hoort toch niet bij voetbal?", vroeg de wat geïrriteerde coach zich hardop af. "In de middag spelen was wat mij betreft wel een optie geweest, maar dat is nu te laat."

Het veld in het Abe Lenstra Stadion bleek eind januari al niet best. Het veld in het Abe Lenstra Stadion bleek eind januari al niet best. Foto: Pro Shots

'Zonder sneeuw was het veld al verschrikkelijk'

Eind januari troffen Heerenveen en Feyenoord elkaar ook in het Abe Lenstra Stadion en toen zegevierden de Friezen met liefst 3-0. Advocaat was toen al niet te spreken over het veld en hij vreest dat het donderdag nog erger zal zijn.

"Het veld was zonder sneeuw al verschrikkelijk. Heerenveen verwacht bovendien het veld te beschadigen als ze de ijslaag verwijderen. Maar ik hak de knoop niet door over de wedstrijd, dat moeten andere mensen doen", benadrukte Advocaat.

Goed nieuws voor Feyenoord is de terugkeer van Bijlow in de selectie. De doelman liep in het najaar een voetblessure op en is al maanden niet in actie gekomen. Advocaat wilde nog niet zeggen of Bijlow ook gaat starten in de kwartfinale, die donderdag om 20.00 uur begint.

De 73-jarige trainer gaat er ondanks de omstandigheden van uit dat zijn ploeg scherp zal zijn tegen Heerenveen. "Wij willen wel graag spelen om de vorige nederlaag weg te poetsen daar. Ik heb wel het idee dat dat gevoel leeft binnen de groep. We laten ons denk ik niet weer verrassen."

Bekijk het programma en de uitslagen in de KNVB-beker