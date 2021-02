Foppe de Haan denkt dat Ron Vlaar een heel goede trainer gaat worden. De Fries kent de 35-jarige verdediger, die woensdag per direct een punt zette achter zijn carrière, van zijn tijd bij Jong Oranje, waarmee ze in 2006 en 2007 Europees kampioen werden.

"Sommige jongens pik je er zo uit voor het trainersvak en Ron is daar een van", aldus de 77-jarige De Haan tegen NU.nl. De oud-trainer was van 2004 tot 2008 bondscoach van Jong Oranje en Vlaar was in 2007 zijn aanvoerder tijdens het EK in eigen land.

"Ron was geen overmatig getalenteerde voetballer, maar hij had een fantastische instelling. Het is hem niet overkomen, hij heeft overal hard voor gewerkt en daarom denk ik dat hij alles heel bewust heeft meegemaakt. Dat is een goede basis voor een toekomstige trainer."

Vlaar, die volgende week 36 jaar wordt, blijft verbonden aan AZ, waarvoor hij dit seizoen door blessureleed maar twee wedstrijden speelde. Hij heeft al gezegd dat hij zijn trainersdiploma's wil gaan halen.

"Maar hij zal niet snel bij een Eredivisie-club als eindverantwoordelijke voor de groep staan", voorspelt De Haan. "Als hij trainer wordt, dan bouwt hij het rustig op. Hij heeft alles om een goede trainer te worden.

'Ron was een leider'

De Haan zag die eigenschappen al bij Vlaar toen die als vroege twintiger tweemaal de EK-titel veroverde met Jong Oranje. De eerste keer in 2006 in Portugal met medespelers als Stijn Schaars, Klaas-Jan Huntelaar en Demy de Zeeuw en een jaar later in eigen land toen Vlaar als aanvoerder met Hedwiges Maduro de beker in ontvangst mocht nemen.

"Die groep van 2007 was meer extravert met jongens als Royston Drenthe en Ryan Babel", vertelt De Haan. "Ron was een rustige jongen, geen fratsen. Maar wel een leider. Hij had ook naast het veld een belangrijke rol."

"Ik weet nog dat de zus van Ryan Donk vlak voor het toernooi een auto-ongeluk had. Er was paniek. Die jongen wilde naar haar toe. Ron speelde daarin een goede rol, ook richting mij. Hij sprak veel en zorgde ervoor dat iedereen begreep en accepteerde dat Ryan tijdelijk weg was uit het trainingskamp."

De selectie van Jong Oranje met Foppe de Haan en Ron Vlaar in 2007. De selectie van Jong Oranje met Foppe de Haan en Ron Vlaar in 2007. Foto: ANP

'Ik heb er niets van gemerkt'

Overigens kampte Vlaar ook in die jaren al geregeld met blessures, die hem nu uiteindelijk hebben doen besluiten te stoppen. Op het EK van 2007 miste hij de eindstrijd in Groningen tegen Servië (4-1-zege), omdat hij niet ongeschonden uit de halve eindstrijd tegen Engeland kwam.

"Uiteraard baalde hij, maar daar heb ik helemaal niets van gemerkt", herinnert De Haan zich. "Je hebt spelers die gaan kniezen. Ron niet. Hij stimuleerde het team richting de finale, had ook zo een belangrijke rol.

"En zo heeft hij ondanks tegenslagen ook altijd het maximale uit zichzelf gehaald. Ik had niet voorzien dat hij uiteindelijk als basisspeler van Oranje in 2014 de halve finale van het WK zou halen. Door zijn drive is het een prachtige carrière geworden. Hij mag trots zijn."