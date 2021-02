De heenwedstrijd tussen Atlético Madrid en Chelsea in de achtste finales van de Champions League wordt eind februari in Boekarest gespeeld. Het is de derde wedstrijd in het miljoenenbal waarbij de speellocatie is gewijzigd.

Spanje heeft reisrestricties ingesteld vanwege de uitbraak van de Britse variant van het COVID-19-virus. Dat betekent dat in ieder geval de komende weken geen Engelsen naar Spanje mogen reizen en Chelsea dus ook niet op bezoek kan in Madrid.

Het is niet de enige wedstrijd die lijdt onder de reisrestricties, want ook Duitsland laat geen vluchten uit Groot-Brittannië toe. De wedstrijden RB Leipzig-Liverpool en Borussia Mönchengladbach-Manchester City worden daarom in Boedapest gespeeld.

De Hongaarse hoofdstad was geen optie voor Atlético en Chelsea, omdat het duel tussen de Madrilenen en de Londenaren een dag voor Borussia Mönchengladbach-Manchester City staat gepland. Daarom is de keuze op Boekarest gevallen.

Atlético Madrid-Chelsea staat voor 23 februari op het programma. De return in Londen wordt op 17 maart afgewerkt.

Ook in de Europa League moest de Europese voetbalbond schuiven vanwege reisrestricties. Manchester United speelt de uitwedstrijd tegen Real Sociedad in Turijn, terwijl Molde FK en Hoffenheim het in Villarreal tegen elkaar opnemen.

