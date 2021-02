Ron Vlaar stopt per direct met voetbal. De verdediger van AZ, die volgende week 36 jaar wordt, heeft veel fysieke problemen en ziet zich daardoor gedwongen een punt achter zijn lange carrière te zetten.

Vlaar speelde 32 interlands voor het Nederlands elftal en was jarenlang een belangrijke kracht bij AZ, Feyenoord, Aston Villa en vervolgens weer AZ.

Dit seizoen kwam Vlaar door blessureleed tot slechts twee wedstrijden voor AZ. Het uitduel met Dynamo Kiev, in september in de voorronde van de Champions League, gaat de boeken in als zijn laatste duel als prof.

In december sloot Vlaar nog wel even aan bij de groepstraining van AZ, maar een rentree zat er niet meer in. "Ik moet mijn gezondheid respecteren en ik besef dat er ook nog een leven is na het voetbal", zegt Vlaar woensdag in een interview met NH Nieuws. "Toen ik vorige week hoorde dat ik niet verder kon, was het meer een berusting dan een enorme teleurstelling."

"Ik hoef nu niet meer en dat geeft eigenlijk wel een ontspannen gevoel. Ik realiseer me dat ik mijn lichaam nu niet hoef te kwellen."

Vlaar was belangrijke kracht bij Oranje op WK 2014

Dinsdag vertelde Vlaar zijn ploeggenoten van AZ dat hij stopt. De Noord-Hollander blijft wel verbonden aan de club, maar het is nog niet duidelijk in welke functie. Hij is van plan zijn trainerspapieren te gaan halen.

Vlaar geldt bij AZ als een kind van de club. Hij brak als speler uit de eigen jeugd door in het Alkmaarse elftal dat in 2005 onder leiding van trainer Co Adriaanse de halve finales van de UEFA Cup haalde.

Later dat jaar maakte Vlaar op twintigjarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal. Op jonge leeftijd worstelde hij al met kruisbandblessures, maar hij knokte zich terug en was tijdens het WK van 2014 een belangrijke kracht bij Oranje, dat de halve finales haalde. Bij Feyenoord, Aston Villa en ook in zijn tweede periode bij AZ droeg hij langere tijd de aanvoerdersband. Hoogtepunten waren ook de Europese titels met Jong Oranje in 2006 en 2007.

De laatste jaren was Vlaar - mits fit - basisspeler bij AZ. Vorig seizoen speelde hij tien competitiewedstrijden en eindigde hij met de Alkmaarders op de tweede plaats in de vanwege de coronacrisis afgebroken Eredivisie.