Internazionale-trainer Antonio Conte heeft uitgehaald naar Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, met wie hij het tijdens de halvefinalewedstrijd van de Coppa Italia dinsdag in Turijn aan de stok had. Op beelden is zelfs te zien dat Conte, die jarenlang voor 'Juve' speelde en er trainer was, zijn middelvinger opsteekt naar de preses.

"Ze moeten meer respect tonen voor de mensen die hier gewerkt hebben", zei Conte na afloop tegen Italiaanse media.

De relatie tussen de 51-jarige Conte en de Juventus-leiding is al jaren vertroebeld. Als speler groeide hij van 1991 tot 2004 uit tot een icoon van de club en als trainer leidde hij 'De Oude Dame' in 2012, 2013 en 2014 naar de landstitel.

Het vertrek van Conte na de derde titel werd hem niet in dank afgenomen en dat hij nu aan het roer staat bij rivaal Internazionale ligt gevoelig. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd van dinsdag werd de bus van de club uit Milaan opgewacht door boze fans van Juventus en tijdens de wedstrijd had Conte een aanvaring met Juventus-verdediger Leonardo Bonucci die op de bank zat.

'Juventus moet de waarheid vertellen'

In de rust volgde de middelvinger van Conte richting voorzitter Agnelli, die daar niet van gediend was. Op beelden is te zien dat Agnelli de voormalig Juventus-speler uitscheldt na de topper, die in 0-0 eindigde. Volgens Italiaanse media ging het geruzie daarna verder in de catacomben van het Allianz Stadium.

"Juventus moet de waarheid vertellen", zei Conte na afloop. Verder wilde hij weinig kwijt over het geruzie.

Door de 0-0 ging Juventus door naar de finale van de Coppa Italia, want de heenwedstrijd vorige week in Milaan werd met 1-2 gewonnen door de ploeg van trainer Andrea Pirlo. Tegenstander in de eindstrijd wordt Atalanta of Napoli.