De Vrouwen Eredivisie heet voortaan Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De groene energieleverancier heeft zich woensdag als eerste naamgever ooit aan de competitie verbonden.

De overeenkomst gaat per direct in en loopt tot en met het seizoen 2023/2024, met de intentie de samenwerking te verlengen.

Afgelopen zomer zei de KNVB al dat er naar een naamgever gezocht werd, om zo meer geld te genereren en de competitie nog professioneler te maken. Die is nu dus gevonden. Er is vanwege de nieuwe naam ook een nieuw logo ontworpen.

"Dit seizoen is de Eredivisie voor vrouwen voor het grote publiek zichtbaarder dan ooit. Dat, in combinatie met de cijfers en het goede spel, zorgt ervoor dat ook partners als Pure Energie nu de kracht en de potentie van de competitie kunnen zien", zegt Meta Römers, die namens de directie van de KNVB verantwoordelijk is voor de Vrouwen Eredivisie.

Het contract met Pure Energie loopt tot medio 2024. Het contract met Pure Energie loopt tot medio 2024. Foto: KNVB

'Volgende stap in professionalisering'

De vrouwencompetitie wordt dit seizoen voor het eerst wekelijks live uitgezonden op televisie bij ESPN en de NOS. Bovendien zijn met onder anderen Sherida Spitse (Ajax) en Sari van Veenendaal (PSV) grote namen teruggekeerd in de Eredivisie, die sinds 2007 bestaat.

Spitse is net als Merel van Dongen, die voor Atlético Madrid speelt, ambassadeur van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. "Ik zie het als een volgende stap in de professionalisering van het vrouwenvoetbal", zegt de 182-voudig international over de sponsornaam.

Pure Energie is ook al jaren hoofdsponsor van FC Twente. Dat contract loopt nog tot medio 2023.