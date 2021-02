Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer is dinsdagavond weer eens in de bres gesprongen voor Donny van de Beek. De middenvelder mocht starten in de FA Cup-wedstrijd tegen West Ham United (1-0), maar maakte geen goede indruk.

"Ik vind dat we in de eerste helft echt goed speelden, Donny ook", zei Solskjaer na de wedstrijd op Old Trafford tegen Engelse media. "We creëerden ruimte voor andere spelers en hij leverde daar een belangrijke bijdrage aan. Donny speelde heel degelijk en kreeg zelfs een halve kans toen hij de bal terugkreeg van Alex Telles."

Van de Beek moet het van de wedstrijden in de FA Cup hebben, want in de Premier League hoeft de oud-Ajacied niet op veel speeltijd te rekenen. Van de laatste tien competitieduels speelde Van de Beek er slechts twee, allebei als invaller.

Tegen West Ham kon de Oranje-international niet imponeren en werd hij in de 73e minuut gewisseld voor Bruno Fernandes, die rust kreeg. "In de tweede helft speelde het hele team minder en wilden we een paar wijzigingen doorvoeren", aldus Solskjaer over de wissel van Van de Beek.

Donny van de Beek maakte geen beste indruk in de FA Cup-wedstrijd tegen West Ham United. Foto: Pro Shots

Solskjaer ziet veerkracht bij United

Manchester United kwam in de reguliere speeltijd niet tot scoren, maar rekende door een doelpunt van Scott McTominay in de verlenging alsnog af met West Ham. Dat was een welkome opsteker voor 'The Red Devils' na de wedstrijd van zaterdag tegen Everton, dat in de slotseconden een punt pakte op Old Trafford (3-3).

"We zaten er even doorheen na de wedstrijd tegen Everton en daarom hadden we een goed resultaat nodig", erkende Solskjaer. "Het was moeilijk om te accepteren dat we een zege verspeelden, maar de spelers waren tegen West Ham heel gefocust en hebben de klus geklaard."

Manchester United wacht zondag een uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion in de Premier League. De ploeg van Solskjaer staat momenteel tweede op vijf punten van stadgenoot City, dat bovendien een duel minder gespeeld heeft.