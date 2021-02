Wesley Sneijder en zijn zakenpartner Ebert Dollevoet hebben de onderhandelingen met FC Den Bosch voorlopig opgeschort. De twee zijn verontwaardigd dat een deel van de plannen om de club uit de Keuken Kampioen Divisie over te nemen is uitgelekt.

Het Brabants Dagblad meldde dinsdag dat Sneijder en Dollevoet de Brabantse club volledig schuldenvrij willen overnemen voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Daarnaast zou de dreigende rechtszaak van Kakhi Jordania, die zijn geld terug wil na een mislukte overname, buiten beschouwing gelaten moeten worden.

"Schandalig", zeggen Sneijder en Dollevoet tegen Omroep Brabant over het uitlekken van hun plannen, die ze vrijdag presenteerden aan de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch. "Want we willen de club helpen. Wij betreuren dit zeer en hebben daarom besloten om FC Den Bosch voorlopig even in de wachtkamer te zetten."

"Dat doen we om te kijken hoe het nu verder moet, want het is onbegrijpelijk hoe iemand hier met de belangen van zijn club omgaat. Laat ze de zaken eerst maar eens intern oplossen. Wij willen de club en de supporters helpen en verder niets. En ons plan is overigens veel omvangrijker."

Wesley Sneijder en Ebert Dollevoet zaten op de tribune tijdens NAC-FC Den Bosch vorige maand. Wesley Sneijder en Ebert Dollevoet zaten op de tribune tijdens NAC-FC Den Bosch vorige maand. Foto: Pro Shots

'Amerikaanse concurrentie voor Sneijder'

Sneijder liet twee weken geleden weten serieuze plannen te hebben met FC Den Bosch en dat zijn "handen jeuken om aan de slag te gaan." De recordinternational zou het technische beleid voor zijn rekening gaan nemen en Dollevoet het commerciële gedeelte.

De oud-topvoetballer en de zakenman zouden niet de enige gegadigden zijn om FC Den Bosch over te nemen. Volgens het Brabants Dagblad zijn er meer geïnteresseerden, met een Amerikaanse investeerder als belangrijkste kandidaat.

Het gaat naar verluidt om de Pacific Media Group, die momenteel al vier clubs in Europa (Oostende, Barnsley, Nancy en Thun) in bezit heeft. Het bedrijf zou anderhalf miljoen euro willen betalen voor de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie.