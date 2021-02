Real Madrid heeft in een roerige week een eenvoudige zege geboekt op Getafe. Na opnieuw gespeculeer over de positie van trainer Zinédine Zidane was de regerend landskampioen van Spanje in eigen huis met 2-0 te sterk.

Na een vurige persconferentie van vorige week, waarin Zidane vroeg om meer respect na harde kritiek op zijn ploeg vanwege een vormdip, kreeg de Fransman voorafgaand aan Real Madrid-Getafe opnieuw vragen over zijn positie. Dit keer bleef Zidane kalm, maar opnieuw waren de vragen kritisch van aard.

Real liet zich niet van zijn stuk brengen tijdens het duel met Getafe, al kwam de zege pas in de tweede helft tot stand. Na een uur spelen kopte Karim Benzema een afgemeten voorzet van Vinícius Júnior overtuigend binnen. Het was voor de Fransman zijn elfde treffer van het seizoen.

Niet veel later gaf Ferland Mendy de nummer dertien van La Liga de genadeklap. De verdediger gleed een voorzet van routinier Marcelo binnen, die voor het eerst sinds eind december van Zidane een basisplaats kreeg. De coach kon door een blessuregolf in de selectie niet beschikken over maar liefst acht spelers, onder wie Sergio Ramos, Eden Hazard en Daniel Carvajal.

Door de zege op Getafe loopt nummer twee Real Madrid twee punten in op koploper Atlético Madrid, die dinsdag ondanks twee doelpunten van Luis Suárez bleef steken op een 2-2-gelijkspel tegen Celta de Vigo. Het gat bedraagt nu vijf punten, al heeft stadgenoot Atlético nog twee wedstrijden tegoed.