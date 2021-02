Vitesse-speler Riechedly Bazoer snapt niets van het besluit van videoscheidsrechter Laurens Gerrets om een doelpunt van Armando Broja af te keuren tijdens het bekerduel tussen Excelsior en Vitesse. De VAR constateerde dat in de aanloop naar de treffer de bal niet helemaal stillag bij een vrije trap van Bazoer.

"Weet je hoe vaak het gebeurt in een wedstrijd, dat een rollende bal wordt getrapt?", zei Bazoer woensdag tegen ESPN na afloop van de wedstrijd, die Vitesse met 0-1 won dankzij een late treffer van Loïs Openda. "Nu fluit hij 'm af, helaas. Dit is echt minimaal. Voor mijn gevoel lag hij stil. Als je 'm affluit, dan moet je 'm overal affluiten. Daar is geen beginnen aan."

Scheidsrechter Dennis Higler keurde de treffer van Broja in de 71e minuut aanvankelijk goed, maar werd door VAR Gerrets naar de kant geroepen omdat de bal niet volledig stillag toen Bazoer op het middenveld een vrije trap nam. Bazoer bediende van daaruit Openda, die Broja in staat stelde om te scoren. Higler had weinig tijd nodig om zijn beslissing om te draaien.

Vitesse-trainer Thomas Letsch kon zich ook niet vinden in het besluit van de VAR. "Natuurlijk is er een regel. Als de bal rolt, dan telt het doelpunt niet. Maar op dit veld kan een bal helemaal niet stilliggen. Als ik het nu zie, maakt het niet uit, we hebben gewonnen. Maar als we in de laatste minuut een tegengoal hadden gehad, had ik nu anders gereageerd."

Oussama Tannane werd in de eerste minuut hard op zijn been geraakt, maar de trap bleef onbestraft. Foto: ANP

'Dit was een rode kaart, absoluut'

De afgekeurde treffer was niet het enige gespreksonderwerp rond de arbitrage bij Excelsior-Vitesse. De scheidsrechters lieten in de eerste minuut ook een zware trap van Brandon Ormonde-Ottewill op de enkel van Vitesse-speler Oussama Tannane onbestraft.

"Dit was een rode kaart, absoluut", aldus Letsch. "Ik heb de scheidsrechter verteld dat ik in de eerste seizoenshelft niet begreep waarom de VAR vaak rode kaarten gaf als een speler net te laat kwam. Maar als ik dit zie, is het een overduidelijke rode kaart."

Letsch wilde na de zege niet te lang stilstaan bij de beslissingen van de arbitrage. Vitesse heeft volgens hem aan de doelstelling voldaan door de halve finale van de beker te bereiken. "Als je scoort in de laatste minuut, is dat fijn. Maar we hadden het eerder moeten beslissen. We creëerden meer kansen dan in de laatste wedstrijden. De volgende stap is om de kansen te verzilveren."