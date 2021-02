Vitesse heeft woensdag voor het eerst in vier jaar de halve finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Arnhemmers wonnen met 0-1 van Keuken Kampioen Divisie-club Excelsior dankzij een doelpunt van Loïs Openda in de blessuretijd. De VAR vertolkte een hoofdrol bij het duel in Rotterdam.

Pas in de 91e minuut wist Vitesse het verzet van Excelsior te breken. Openda kreeg de bal voor de voeten en bedacht zich geen moment. Excelsior-doelman Alessandro Damen was kansloos bij het bekeken schot in de verre hoek.

Het is voor het eerst in vier jaar dat Vitesse de halve finales van de beker bereikt. Bij de laatste keer (in 2017) legden de Arnhemmers beslag op de 'Dennenappel'. Het was toen voor het eerst in het 125-jarig bestaan van de club dat Vitesse de beker won.

VAR Laurens Gerrets speelde een hoofdrol bij Excelsior-Vitesse. De videoscheidsrechter, die vanaf de kwartfinales actief is in het bekertoernooi, liet in de eerste minuut een zware overtreding op Vitesse-speler Oussama Tannane onbestraft. Ook keurde hij in de tweede helft een doelpunt van Vitesse af, omdat de bal nog niet helemaal stillag bij een vrije trap van Riechedly Bazoer.

Door de zege op Excelsior is Vitesse de eerste halvefinalist in de TOTO KNVB Beker. Deze week worden ook Ajax-PSV (woensdag) en sc Heerenveen-Feyenoord (donderdag) gespeeld in de kwartfinales van de beker. Het is nog niet bekend wanneer het afgelaste duel tussen NEC en VVV-Venlo, dat aanvankelijk woensdag op het programma stond, wordt ingehaald.

Excelsior en Vitesse hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Foto: Pro Shots

Excelsior ontsnapt aan vroege rode kaart

Vitesse zocht direct vanaf de aftrap de aanval in het Van Donge & De Roo Stadion en dat leverde binnen een minuut al een discutabele situatie op voor het doel van Excelsior. Tannane liet vanaf de rechterkant een voorzet los en werd vervolgens hard op zijn achillespees geraakt door Brandon Ormonde-Ottewill. Scheidsrechter Dennis Higler zag de situatie over het hoofd en ook de VAR greep niet in.

De ploeg van trainer Thomas Letsch liet zich niet van de wijs brengen door de zware overtreding en creëerde verschillende kansen, waarvan Armando Broja de grootste kreeg. De Albanees schoot vanuit een moeilijke hoek op de paal. Tussendoor speelde Excelsior aardig mee met Vitesse, dat Thomas Bruns na een half uur geblesseerd zag uitvallen, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden.

Ook na rust bleef Vitesse de dominante partij en dat resulteerde halverwege de tweede helft in een schot op de paal van Openda. Kort daarna leek Vitesse alsnog op voorsprong te komen. Broja rondde een voorzet van Openda af na een snel genomen vrije trap van Bazoer, maar de VAR riep arbiter Higler naar de kant omdat de bal niet helemaal stillag toen Bazoer aanlegde. Higler keurde de treffer daarop af.

Vitesse lanceerde een slotoffensief en kreeg dus in de blessuretijd loon na werken. Maximilian Wittek brak door over de linkerflank en bediende de vrijstaande Openda, die de verre hoek van Damen vond en daarmee een blamage voorkwam voor de nummer drie van de Eredivisie.

