Matthijs de Ligt heeft zich met Juventus geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De club uit Turijn speelde dinsdag thuis met 0-0 gelijk tegen Internazionale, na de uitwedstrijd vorige week met 1-2 gewonnen te hebben. Memphis Depay scoorde voor Olympique Lyon, dat een eenvoudige bekerzege boekte op Ajaccio.

De Ligt speelde bij Juventus de hele wedstrijd mee, net als Stefan de Vrij bij Internazionale. Beide verdedigers gaven amper kansen weg, waardoor 0-0 het logische resultaat was in het Allianz Stadion.

Juventus neemt het in de finale op tegen de winnaar van Atalanta Bergamo tegen Napoli. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in Napels in een doelpuntloos gelijkspel. De finale staat gepland voor 19 mei in Milaan.

Voor De Ligt kan het al zijn derde prijs sinds zijn transfer van Ajax naar Juventus. Met de 'Oude Dame' won hij vorig seizoen de landstitel en de Italiaanse Supercup. De bekerfinale werd echter verloren van Napoli.

Depay zet Lyon op goede spoor

Memphis was na zijn twee doelpunten van zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg ook in het bekertoernooi belangrijk voor Olympique Lyon. De aanvaller opende de score in de bekerwedstrijd tegen tweededivisionist Ajaccio, waardoor Lyon zeker is van een plaats bij de laatste 32 in de Coupe de France

Het doelpunt van Memphis viel al in de tiende minuut. Na een snelle uitbraak kreeg hij de bal aangespeeld van Islam Slimani, om vervolgens zijn veertiende doelpunt van het seizoen te maken.

Via Slimani en Maxwel Cornet liep Lyon in de eerste helft verder uit. Na de pauze scoorden ook Rayan Cherki en Houssem Aouar (strafschop) nog voor de thuisploeg. Ryad Nouri zorgde in de slotminuut, ook uit een penalty, voor de 5-1.

United met Van de Beek verder na verlenging

In het Engelse bekertoernooi plaatste Manchester United zich met hangen en wurgen voor de kwartfinales. Met Donny van de Beek in de basis werd uiteindelijk na verlenging afgerekend met West Ham United: 1-0.

Scott McTominay maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt op Old Trafford. Van de Beek was er toen al niet meer bij. De oud-Ajacied werd in de 73e minuut gewisseld zonder dat hij zijn stempel op het duel had kunnen drukken.

Burnley werd verrassend uitgeschakeld in de achtste finales. De nummer zeventien van de Premier League verloor op eigen veld met 0-2 van Bournemouth, dat afgelopen seizoen degradeerde naar het tweede Engelse niveau.

Burnley was vlak voor de aftrap nog ontsnapt aan een enorme blunder. De club wilde met Erik Pieters aan de wedstrijd beginnen, maar kwam er pas een half uur voor de aftrap achter dat de Nederlandse linksback een schorsing moet uitzitten.

Burnley was net op tijd om Pieters uit de opstelling te halen en maakte op Twitter melding van een "administratieve fout". De club stuurde een nieuwe basisformatie rond, zonder de oud-verdediger van onder meer PSV en FC Utrecht, die uiteraard ook niet op de bank mocht zitten.

Als Pieters wel aan de aftrap was verschenen, dan had Burnley het bekerduel reglementair verloren. Nu gebeurde dat niet, maar ging het op het veld alsnog mis voor de ploeg van trainer Sean Dyche.

Sam Surridge en Junior Stanislas bezorgden Bournemouth, dat zesde staat in het Championship, de overwinning. Arnaut Danjuma Groeneveld bleef bij de bezoekers op de bank.