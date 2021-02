Burnley is dinsdag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de FA Cup. De nummer zeventien van de Premier League verloor op eigen veld met 0-2 van Bournemouth, dat afgelopen seizoen degradeerde naar het tweede Engelse niveau.

Burnley was vlak voor de aftrap nog ontsnapt aan een enorme blunder. De club wilde met Erik Pieters aan de wedstrijd beginnen, maar kwam er pas een half uur voor de aftrap achter dat de Nederlandse linksback een schorsing moet uitzitten.

Burnley was net op tijd om Pieters uit de opstelling te halen en maakte op Twitter melding van een "administratieve fout". De club stuurde een nieuwe basisformatie rond, zonder de oud-verdediger van onder meer PSV en FC Utrecht, die uiteraard ook niet op de bank mocht zitten.

Als Pieters wel aan de aftrap was verschenen, dan had Burnley het bekerduel reglementair verloren. Nu gebeurde dat niet, maar ging het op het veld alsnog mis voor de ploeg van trainer Sean Dyche.

Sam Surridge en Junior Stanislas bezorgden Bournemouth, dat zesde staat in het Championship, de overwinning. Arnaut Danjuma Groeneveld bleef bij de bezoekers op de bank.

Met Manchester United tegen West Ham United staat er dinsdagavond nog een duel in de achtste finales op het programma. Met Donny van de Beek in de basis is er om 20.30 uur Nederlandse tijd afgetrapt op Old Trafford.