De Premier League heeft dinsdag een actieplan tegen racisme gelanceerd. Het plan is een vervolg op eerdere stappen die zijn gezet om gelijkheid, diversiteit en inclusie in de hoogste Engelse voetbalklasse te bevorderen.

Het plan behelst een reeks toezeggingen die gericht zijn op het creëren van een betere loopbaanontwikkeling voor etnische minderheden in het voetbal. Ook omvat het plan acties om raciale vooroordelen uit te bannen.

"Voetbal is een diverse sport, die gemeenschappen en culturen van alle achtergronden samenbrengt", zegt Premier League-directeur Richard Masters. "Het actieplan No Room For Racism ondersteunt de voortdurende inzet van de Premier League om gelijkheid te bevorderen en discriminatie aan te pakken."

De voetbalbond riep deze week de regering op snel op te treden tegen racisme, nadat Manchester United-verdediger Axel Tuanzebe en Lauren James, een aanvaller van het vrouwenteam van de club, op sociale media het doelwit van racisme waren. Eerder waren onder anderen Manchester United-aanvaller Marcus Rashford en Chelsea-verdediger Reece James slachtoffer van racisme.

Vorige maand noemde de Britse prins William, erevoorzitter van de voetbalbond, de racistische bejegening van voetballers "verachtelijk".