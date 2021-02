1' De van een blessure herstelde Oussama Tannane laat zich meteen zien en zoekt zijn directe tegenstander in de persoon van Brandon Ormonde-Ottewill op. De rechtsback van Excelsior komt hard binnen glijden en raakt de smaakmaker van Vitesse op een vervelende plek. Higler ziet er niets in, maar komt de VAR nog binnen de minuut in actie?