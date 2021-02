Managers José Mourinho en Carlo Ancelotti roepen op tot actie, omdat de Engelse scheidsrechter Mike Dean via sociale media doodsbedreigingen heeft ontvangen vanwege twee discutabele rode kaarten in de Premier League.

"Natuurlijk leef ik mee met Mike Dean, met iedere Mike Dean op de wereld", aldus Mourinho woensdag tijdens zijn persconferentie. "Deze week was hij aan de beurt, de week daarvoor weer enkele anderen. Als de situatie deze kant opgaat, zullen er volgende week weer anderen zijn."

"Ik denk dat er iets aan moet worden gedaan", vervolgde de Portugees. "Wat we in ons professionele leven doen, waarin we successen, fouten en frustraties hebben, is één ding. Maar het gaat veel te ver om iemands privéleven binnen te dringen. Dan moet er natuurlijk iets gebeuren."

De 52-jarige Dean kwam afgelopen weekend onder vuur te liggen, omdat hij Tomás Soucek van West Ham United in het thuisduel met Fulham (0-0) een discutabele rode kaart gaf. Een paar dagen eerder stuurde hij Southampton-verdediger Jan Bednarek weg in de wedstrijd tegen Manchester United (9-0).

De Engelse voetbalbond seponeerde beide rode kaarten, maar dat voorkwam niet dat Dean zwaar werd bekritiseerd op sociale media. Het leidde zelfs tot doodsbedreigingen aan het adres van Dean en zijn familie. Op zijn verzoek fluit Dean dit weekend niet in de Premier League. Hij heeft de zaak overgedragen aan de politie.

Scheidsrechter Mike Dean ligt onder vuur in Engeland vanwege een rode kaart voor Jan Bednarek. Foto: Pro Shots

Ancelotti: 'Verdrietig en onacceptabel'

Ook Everton-manager Ancelotti sprak zijn afschuw uit over de bedreigingen aan het adres van Dean. "Het is heel verdrietig en onacceptabel", aldus Ancelotti.

"Mike Dean is een van de beste scheidsrechter van de Premier League. Het spijt me erg wat er is gebeurd. De politie moet dit goed onderzoeken, want het is totaal onacceptabel."

Dean behoort tot de bekendste scheidsrechters van Engeland. Sinds 2000 staat hij op de lijst van Premier League. In 2013 beëindigde hij op 45-jarige leeftijd zijn internationale loopbaan.