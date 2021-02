Shanice van de Sanden mist deze maand de oefeninterlands van de Oranjevrouwen tegen België en Duitsland. De aanvaller ontbreekt, omdat ze naar Suriname afreist om afscheid te nemen van haar vader. Hij is vorig weekend overleden.

Ook Dominique Janssen, ploeggenoot van Van de Sanden bij Wolfsburg, zit niet in de 23-koppige selectie. Zij kampt met rugklachten.

Bondscoach Sarina Wiegman kan juist wel weer een beroep doen op Anouk Dekker en Loes Geurts, die terugkeren na langdurige blessures. De verdediger van Montpellier had last van haar bovenbeen, de keeper van BK Häcken kampte met de naweeën van een hersenschudding.

De Oranjevrouwen oefenen volgende week donderdag in Leuven eerst tegen België. Zes dagen later, op woensdag 24 februari, staat in Venlo een wedstrijd tegen Duitsland op het programma.

Alternatief plan vanwege corona

Nederland nam de afgelopen jaren in deze periode vaak deel aan de Algarve Cup in Portugal. Om vanwege de coronapandemie de reisbewegingen zo klein mogelijk te houden, besloten Nederland, België en Duitsland dit jaar de handen ineen te slaan en onderlinge oefenduels te organiseren.

"We spelen nu allemaal dichtbij huis en op rij-afstand, interlands tegen twee sterke en aansprekende tegenstanders", zegt Wiegman. "Alles bij elkaar dus een heel goede aftrap van ons olympisch jaar."

De Oranjevrouwen debuteren komende zomer in Tokio op de Olympische Spelen. De ploeg heeft zich ook al op overtuigende wijze geplaatst voor het EK van 2022.

Volledige selectie Oranjevrouwen: Lineth Beerensteyn (Bayern München, Dui), Anouk Dekker (HSC Montpellier, Fra), Merel van Dongen (Atlético Madrid, Spa), Daniëlle van de Donk (Arsenal, Eng), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (FC Twente), Loes Geurts (BK Häcken, Zwe), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United, Eng), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion, Eng), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion, Eng), Lize Kop (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona, Spa), Vivianne Miedema (Arsenal, Eng), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal, Eng), Joëlle Smits (PSV), Katja Snoeijs (FC Girondins de Bordeaux, Fra), Sherida Spitse (Ajax), Sari van Veenendaal (PSV) en Lynn Wilms (FC Twente).