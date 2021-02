Martin Jol stopt na negen maanden als hoofd van het technisch hart van ADO Den Haag. De 65-jarige Hagenaar vindt dat zijn rol er na de afgelopen transferperiode op zit en gaat in een andere functie verder bij de club.

Jol werd in mei vorig jaar aangesteld als hoofd van het technisch hart van ADO. Sinds december van 2019 was hij al als technisch adviseur aan de club verbonden.

ADO kent een roerig seizoen en staat als nummer zeventien van de Eredivisie onder de degradatiestreep. Met het aantrekken van onder anderen Nasser El Khayati, Daryl Janmaat, Youness Mokhtar en Gianni Zuiverloon probeerde Jol de selectie deze winter een kwaliteitsimpuls te geven om zo de kansen op handhaving te vergroten.

"Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan om ADO Den Haag op de rails te krijgen. Met de komst van Nasser is de selectie rond en is mijn werk op technisch vlak gedaan", zegt hij op de clubsite. "Het is een geschikt moment om me terug te trekken als hoofd van het technisch hart, ook omdat de club nu alle tijd krijgt om op zoek te gaan naar een technisch manager."

Martin Jol bij de presentatie van Ruud Brood, de opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. Martin Jol bij de presentatie van Ruud Brood, de opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. Foto: Pro Shots

'Ga de verrichtingen meer op afstand volgen'

Jol blijft wel aan de club verbonden. Hij wordt verantwoordelijk voor het realiseren van een gezamenlijke topsportlocatie in het Zuiderpark voor het eerste elftal, de jeugd en de vrouwentak.

"Mijn focus ligt nu breder, maar ik blijf uiteraard beschikbaar om Mohammed Hamdi (algemeen directeur, red.) en Ruud Brood waar nodig met raad en daad terzijde te staan. Want vanzelfsprekend is en blijft ADO Den Haag mijn club, ook al ga ik de verrichtingen nu op wat meer afstand volgen."

ADO wil graag dat meer spelers uit de jeugdopleiding doorstromen naar de selectie. Een gezamenlijke trainingslocatie voor alle teams moet daarbij helpen.

Bekijk de stand in de Eredivisie