AZ neemt na dit seizoen afscheid van Michel Vonk, de trainer van Jong AZ. In onderling overleg hebben de clubleiding en de 52-jarige Alkmaarder besloten om in de zomer uit elkaar te gaan.

Vonk was sinds de intrede van Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie in 2018 de coach van de Alkmaarse beloften. Na een zestiende en achttiende plaats staat Jong AZ dit seizoen na 23 wedstrijden op de achttiende plaats.

Tussen 2007 en 2011 werkte Vonk ook al bij de jeugd van AZ. Hij verlengde zijn contract vorig jaar tot medio 2021 en die verbintenis wordt dus niet verlengd.

Vonk was in het verleden ook hoofdtrainer bij Sparta Rotterdam en Telstar en assistent bij sc Heerenveen. Als speler kwam hij uit voor onder meer AZ, Manchester City, Sheffield United en MVV Maastricht.

Jong AZ beleeft dus ook dit jaar weer een zeer moeizaam seizoen. De talenten houden alleen FC Den Bosch en FC Dordrecht onder zich op de ranglijst. Vrijdag wacht een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht.

