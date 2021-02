Om de halve finales van de TOTO KNVB Beker te bereiken, zal PSV woensdagavond een eind moeten maken aan een dramatische reeks. De ploeg uit Eindhoven wist de afgelopen tien onderlinge duels met Ajax en Feyenoord niet te winnen, een negatief record in de clubgeschiedenis.

Nee, trainer Roger Schmidt stipt woensdag de zwakke reeks toppers van zijn ploeg niet aan tijdens de teambespreking. "Dingen uit het verleden erbij halen, daar schiet ik niets mee op. Alleen de negentig minuten tegen Ajax zijn belangrijk", zei de Duitse coach dinsdag op een persconferentie.

Toch baart de serie (zie kader hieronder) Schmidt wel degelijk zorgen. "We moeten laten zien dat we niet altijd gelijkspelen of verliezen in de topduels. Maar het seizoen is nog niet voorbij; in de competitie spelen we nog thuis tegen Ajax en Feyenoord."

De trainer van PSV hoopt dat zijn ploeg woensdag al een einde maakt aan de serie. "Het is mijn taak als coach om de spelers mentaal het idee te geven dat het kan. Ajax-uit is een zware wedstrijd, maar het is zeker niet onmogelijk om daar te winnen."

Recordreeks PSV toppers zonder zege 31 jan 2021: Feyenoord-PSV 3-1

10 jan 2021: Ajax-PSV 2-2

1 maa 2020: PSV-Feyenoord 1-1

2 feb 2020: Ajax-PSV 1-0

15 dec 2019: Feyenoord-PSV 3-1

22 sep 2019: PSV-Ajax 1-1

27 jul 2019: Ajax-PSV 2-0 (Johan Cruijff Schaal)

31 maa 2019: Ajax-PSV 3-1

24 feb 2019: PSV-Feyenoord 1-1

2 dec 2018: Feyenoord-PSV 2-1

Januari geen teleurstelling voor Schmidt

De zwakke reeks van PSV zonder zege in toppers begon eind 2018 onder trainer Mark van Bommel, toen er met 2-1 van Feyenoord werd verloren. In september van dat jaar wonnen de Eindhovenaren voor het laatst een duel met een ploeg uit de onderlinge top drie. In het Philips Stadion kreeg Ajax met 3-0 klop.

Schmidt coachte alleen de laatste twee toppers van PSV. In januari werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen Ajax en later die maand was Feyenoord met 3-1 te sterk.

PSV verloor in januari ook nog met 1-3 van AZ. "Toch vind ik niet dat die maand een teleurstelling was", zei Schmidt. "Het waren wel twee onnodige nederlagen. We hebben fouten gemaakt, waar we hopelijk van geleerd hebben. We staan nog altijd tweede in de competitie, al is het gat met Ajax wel groot."

Ajax zette zelf nooit een serie van tien toppers op rij zonder zege neer. De Amsterdammers noteerden wel tweemaal in de clubgeschiedenis een reeks van negen zwakke toppers. De eerste keer gebeurde dat in de jaren zeventig, kort nadat Ajax driemaal de Europacup I had gewonnen. Ook rond de eeuwwisseling presteerde de club onder trainers Jan Wouters en Co Adriaanse zwak in topduels.

Eerste recordreeks Ajax toppers zonder zege 20 sep 1975: PSV-Ajax 6-2

27 apr 1975: Ajax-PSV 2-4

9 maa 1975: Ajax-Feyenoord 0-1

15 dec 1974: PSV-Ajax 1-1

27 okt 1974: Feyenoord-Ajax 2-1

3 apr 1974: Ajax-PSV 1-2 (KNVB-beker)

23 maa 1974: PSV-Ajax 3-1

17 feb 1974: Feyenoord-Ajax 2-2

20 okt 1973: Ajax-PSV 1-1

Ruud van Nistelrooij maakte in 1999 een hattrick voor PSV bij een 1-3-zege op Ajax in de ArenA. Ruud van Nistelrooij maakte in 1999 een hattrick voor PSV bij een 1-3-zege op Ajax in de ArenA. Foto: Pro Shots

Tweede recordreeks Ajax toppers zonder zege 13 mei 2001: Ajax-Feyenoord 3-4

8 apr 2001: Ajax-PSV 0-1

10 dec 2000: Feyenoord-Ajax 3-1

29 okt 2000: PSV-Ajax 1-1

23 apr 2000: Feyenoord-Ajax 1-1

10 feb 2000: PSV-Ajax 4-0

15 dec 1999: Ajax-PSV 1-3

10 sep 1999: Ajax-Feyenoord 2-2

8 aug 1999: Ajax-Feyenoord 2-3 (Super Cup)

Feyenoord noteerde twee series van vijftien toppers zonder zege

Zelfs als PSV woensdag opnieuw niet wint, dan is het record van toppers op rij zonder zege nog niet in zicht. Dat staat namelijk op naam van Feyenoord.

De Rotterdammers bleven tweemaal in de clubgeschiedenis vijftien toppers op rij verstoken van een overwinning. De eerste serie begon in 1995 onder trainer Arie Haan en eindigde pas in 1998 onder Leo Beenhakker.

Zo'n tien jaar later zette Feyenoord opnieuw een dramatische serie neer. Tussen 2006 en 2009 wisten trainers Erwin Koeman, Bert van Marwijk en Gertjan Verbeek ook vijftien toppers op rij niet te winnen.

Eerste recordreeks Feyenoord zonder zege 26 apr 1998: PSV-Feyenoord 3-3

5 apr 1998: Feyenoord-Ajax 0-1

12 maa 1998: PSV-Feyenoord 4-0 (KNVB-beker)

26 okt 1997: Ajax-Feyenoord 4-0

14 sep 1997: Feyenoord-PSV 1-1

9 maa 1997: Feyenoord-PSV 0-0

23 feb 1997: Ajax-Feyenoord 3-0

24 nov 1996: Feyenoord-Ajax 2-2

20 okt 1996: PSV-Feyenoord 7-2

24 maa 1996: Ajax-Feyenoord 2-0

25 feb 1996: Feyenoord-PSV 0-0

22 okt 1995: Feyenoord-Ajax 2-4

1 okt 1995: PSV-Feyenoord 3-0

16 aug 1995: Feyenoord-Ajax 1-2 (Super Cup)

18 mei 1995: Feyenoord-Ajax 0-5

Feyenoord-verdediger Ronald Koeman druipt af na een 7-2-nederlaag tegen PSV in 1996. Feyenoord-verdediger Ronald Koeman druipt af na een 7-2-nederlaag tegen PSV in 1996. Foto: ANP