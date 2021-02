PSV moet het woensdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax nog zonder Mario Götze en Cody Gakpo stellen. De twee aanvallende middenvelders zijn niet op tijd hersteld van blessures.

"We hebben dezelfde spelers tot onze beschikking als zaterdag tegen FC Twente", zei PSV-coach Roger Schmidt dinsdag op een persconferentie. Bij dat duel, dat PSV met 3-0 won, ontbraken behalve Götze en Gakpo ook Noni Madueke, Nick Viergever en Armando Obispo.

In de eerdere bekerwedstrijden tegen De Graafschap (1-2-zege) en FC Volendam (0-2-winst) stond Lars Unnerstall op het doel. De Duitser, die in de competitie tweede keus is achter Yvon Mvogo, hield PSV met name in Volendam op de been met enkele puike reddingen.

Schmidt wilde nog niet zeggen wie er woensdag in Amsterdam keept, al lijkt zijn keus op Mvogo te gaan vallen. "Het is bij ons geen regel dat Unnerstall elk duel in de beker speelt. Elke wedstrijd is nieuw en we bekijken elke keer wat het beste voor het team is."

Schmidt verwacht dat Marco van Ginkel en Érick Gutiérrez na lange blessuretijd pas over enkele weken klaar zijn voor een basisplaats. De twee middenvelders zullen dan ook op de bank beginnen tegen Ajax.

Schmidt vindt beker niet minder belangrijk dan competitie

PSV won de beker deze eeuw slechts tweemaal, tegenover tien landstitels in dezelfde periode. Voor Schmidt zijn beide toernooien erg belangrijk.

"Ik denk niet: financieel is de competitie belangrijker dan de beker, ik wil altijd goed presteren. De uitwedstrijd tegen Ajax is een mooie gelegenheid om te laten zien hoe serieus we de beker nemen. Het zal zwaar worden om daar te winnen, maar niet onmogelijk."

Wegens het winterweer wordt de aftrap van Ajax-PSV met een uur vervroegd. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 20.00 uur en staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.

Bekijk het programma in de TOTO KNVB Beker