Ajax heeft dinsdag voorlopig afscheid genomen van Hassane Bandé. De overbodige vleugelaanvaller wordt voor anderhalf jaar verhuurd aan het Kroatische NK Istra. Op dezelfde dag raakte ADO Den Haag Samy Bourard kwijt.

Bandé werd in de zomer van 2018 voor ruim 8 miljoen euro overgenomen van het Belgische KV Mechelen, maar de vijfvoudig international van Burkina Faso kon nimmer aan de verwachtingen voldoen in Amsterdam.

In de voorbereiding op zijn debuutseizoen bij Ajax raakte Bandé zwaar geblesseerd aan zijn knie. Na zijn revalidatie, die ruim een jaar duurde, speelde hij uitsluitend namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Om hem meer speelminuten op het hoogste niveau te laten maken, verhuurde Ajax Bandé in januari 2020 voor anderhalf seizoen aan het Zwitserse FC Thun. In oktober keerde hij alweer terug in Amsterdam. Sindsdien maakte hij weer deel uit van de beloftenploeg van trainer Mitchell van der Gaag. Hij speelde geen wedstrijd in de hoofdmacht.

Ajax heeft in de huurovereenkomst met NK Istra, de hekkensluiter op het hoogste niveau in Kroatië, een optie tot koop opgenomen. Het contract van Bandé loopt in de zomer van 2023 af.

ADO laat Bourard vertrekken

Op dezelfde dag zag ADO Den Haag Bourard vertrekken. De 24-jarige Belgische middenvelder verkast per direct naar MOL Fehérvár, de huidige nummer twee van Hongarije.

Bourard kwam afgelopen zomer over van FC Eindhoven. Hij had aanvankelijk een basisplaats, maar moest de afgelopen weken steeds vaker genoegen nemen met een rol als invaller. In totaal speelde hij negentien officiële wedstrijden voor ADO, waarin hij drie doelpunten maakte en één assist leverde.

Martin Jol, hoofd van het technische hart van ADO, legt uit waarom de club Bourard laat gaan. "Samy is een fantastische jongen, die we afgelopen zomer al snel aantrokken. Hij is een echte liefhebber en ademt voetbalplezier, maar heeft tegelijkertijd ook veel speeltijd nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen", zegt hij op de website van ADO.

"Met de overstap naar Hongarije wil hij de kansen hierop vergroten. Met de trainer en het management zijn we tot de conclusie gekomen dat het middenveld, mede dankzij de komst van Nasser El Khayati, sterk genoeg bezet is. Bovendien kunnen we tevreden zijn met de gemaakte afspraken. Dat neemt niet weg dat het een moeilijke knoop was om door te hakken."

Bourard, die de jeugdopleiding van RSC Anderlecht doorliep en bij Sint-Truidense VV debuteerde in het profvoetbal, kan een transfer naar MOL Fehérvár maken doordat de markt in Hongarije nog geopend is, in tegenstelling tot in veel andere Europese landen. Het is niet bekend welk bedrag ADO ontvangt.

