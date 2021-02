De voetballers in de Jupiler Pro League houden zich voorlopig niet echt aan het verbod op het te uitbundig vieren van een doelpunt. Organisator Pro League van de Belgische competitie deelde al meer dan 53.000 euro aan boetes uit aan spelers en clubs.

Na kritiek op het gedrag van spelers, kwam de Pro League in december met het plan om de clubs te bestraffen bij "te uitbundig en niet coronaproof" juichen. Spelers en stafleden die dat doen krijgen individueel een boete van 750 euro en bij groepsvieringen kan de club een boete ontvangen van maximaal 10.000 euro.

De zogenaamde 'knuffelboetes' weerhouden de spelers er niet van hun blijdschap fysiek met elkaar te delen. Dat is maatschappelijk gezien geen ramp, aangezien de boetepot rechtstreeks gaat naar Tele-Onthaal, een organisatie die een luisterend oor biedt aan mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis.

"We zullen de clubs en de spelers nogmaals op hun verantwoordelijkheid wijzen", zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever tegen Het Laatste Nieuws. Hij spreekt tegen dat er lakser wordt opgetreden. "Integendeel. Elke overtreding wordt in principe bestraft. De match delegates kijken daar streng op toe."

Premier Alexander De Croo was een van de personen die niet te spreken was over het gedrag van de spelers. "Ik begrijp dat er in het voetbal emoties zijn, maar men moet die op een andere manier kunnen kanaliseren. Men vraagt aan ons om een aantal vastgeroeste gewoontes op te geven, zoals elkaar kussen of een hand geven."

De Jupiler Pro League, die 26 speelrondes onderweg is, heeft net als de Eredivisie in Nederland vanaf de start in augustus een uitzondering gekregen op het verbod op sportcompetities. Spelers worden wekelijks getest en toeschouwers zijn niet welkom in de stadions.