Atlético Madrid beleefde maandag een chaotische dag in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo: 2-2. Trainer Diego Simeone tilde daarom niet al te zwaar aan het puntenverlies.

Op de ochtend van de wedstrijd werd bekend dat middenvelders Thomas Lemar en Héctor Herrera positief waren getest op het coronavirus. Daarop werd de ochtendtraining van de ploeg geschrapt.

Alle spelers verlieten het spelershotel en bereidden zich thuis verder voor op de wedstrijd. De teambespreking van Simeone werd via Zoom gedaan.

Atlético miste tegen Celta in totaal vijf spelers wegens het coronavirus, want eerder testten ook João Félix, Moussa Dembélé en Mario Hermoso positief. Sinds het begin van de pandemie raakten al vijftien spelers en trainer Simeone besmet met het virus.

Frustratie bij Luis Suárez na de late gelijkmaker van Celta de Vigo. Frustratie bij Luis Suárez na de late gelijkmaker van Celta de Vigo. Foto: Pro Shots

Simeone wil besmettingen niet als excuus aangrijpen

Simeone greep de nieuwe besmettingen niet aan als excuus voor het puntenverlies. "Je zou het aan de spelers moeten vragen of de situatie van vandaag hen beïnvloed heeft. Maar ik zag veel enthousiasme en inzet tijdens de wedstrijd."

Ondanks twee treffers van Luis Suárez kwam er een einde aan een serie van acht overwinningen op rij. Celta-speler Facundo Ferreyra schoot in de 89e minuut de gelijkmaker binnen.

"In de eerste helft slaagden we er niet in om de wedstrijd te domineren", zag de Argentijnse coach. "Maar daarna toonden we heel veel strijdlust om het recht te zetten."

Simeone wilde niet te veel praten over de lastige situatie bij zijn club. "Het zijn moeilijke tijden voor de wereld. Bij onze club gebeurt niets anders ten opzichte van wat er in de rest van de samenleving gebeurt. We proberen goed voor onszelf te zorgen, meer kunnen we niet doen."

Met een wedstrijd minder gespeeld heeft Atlético nog altijd een geruststellende voorsprong van acht punten op FC Barcelona en Real Madrid. Zaterdag gaat de koploper op bezoek bij subtopper Granada.

