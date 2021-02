Koploper Atlético Madrid heeft maandagavond na acht overwinningen op rij punten laten liggen in La Liga. De Madrilenen bleven in eigen huis ondanks twee doelpunten van Luis Suárez op een 2-2-gelijkspel steken tegen middenmoter RC Celta.

Het dit seizoen ongenaakbare Atlético kwam in de dertiende minuut verrassend op achterstand in het eigen Wanda Metropolitano door een kopbal van Santi Mina. Suárez trok de stand vlak voor rust gelijk door een voorzet van Marcos Llorente op randje buitenspel binnen te glijden.

De oud-Ajacied, die voor de vierde competitiewedstrijd op rij tot scoren kwam voor Atlético, zorgde na vijf minuten spelen in de tweede helft op vergelijkbare manier voor de 2-1. Bij de derde treffer van de wedstrijd kwam de assist op naam van Renan Lodi.

Door zijn goals tegen Celta staat Suárez nu op zestien competitietreffers dit seizoen en verstevigde hij zijn positie als topscorer in La Liga. Lionel Messi (FC Barcelona) en Youssef En-Nesyri (Sevilla) hebben ieder drie treffers minder.

Zijn doelpunten waren dit keer echter niet genoeg voor Atlético om de zege over de streep te trekken. Facundo Ferreyra tikte in de 88e minuut van dichtbij de 2-2 binnen, waardoor de Madrilenen een einde zagen komen aan een fraaie zegereeks.

De laatste keer dat Atlético niet won in de competitie was op 12 december, toen stadgenoot Real Madrid met 2-0 zegevierde. Ondanks het eerste puntenverlies van 2021 staat Atlético nog altijd stevig aan kop in Spanje. FC Barcelona en Real hebben acht punten minder en bovendien een wedstrijd meer gespeeld.

