Bayern München heeft maandagavond dankzij Robert Lewandowski de finale van het WK voor clubs bereikt. De Duitsers waren in Qatar door twee goals van de spits met 2-0 te sterk voor het Egyptische Al Ahly.

Lewandowski schoot in de zeventiende minuut de openingstreffer binnen in het Ahmed Bin Ali Stadium, waar Bayern zoals verwacht domineerde. De 32-jarige Pool besliste het duel in de 86e minuut door van dichtbij raak te koppen op aangeven van Leroy Sané.

Met zijn doelpunten in het Qatarese Ar Rayyan liet Lewandowski nog maar eens zien in topvorm te verkeren. De topscorer in de Bundesliga staat dit seizoen tot dusver al op 29 doelpunten in 27 officiële wedstrijden.

Bayern, dat vrijdagavond nog een uitwedstrijd tegen Hertha BSC (0-1) speelde, kwam tegen Al Ahly voor het eerst in actie op het WK voor clubs. De ploeg van trainer Hansi Flick neemt het donderdag in de finale op tegen Tigres. De Mexicanen rekenden zondag in hun halve finale af met het Braziliaanse Palmeiras (1-0).

Aan het WK voor clubs doen normaal gesproken de winnaars van de zes continentale bekertoernooien en de kampioen van het organiserende land mee. Auckland City, de kampioen van Oceanië, trok zich afgelopen maand terug vanwege de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid heeft opgelegd.

Bayern, de Champions League-winnaar van vorig seizoen, won het WK voor clubs in 2013 voor de eerste en tot dusver enige keer. Het Braziliaanse Corinthians was in 2012 de laatste niet-Europese ploeg die in de finale aan het langste eind trok, door Chelsea te verslaan.