De eerste wedstrijd tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach in de achtste finales van de Champions League wordt eind februari in Boedapest gespeeld, zo heeft de UEFA maandagavond bekendgemaakt.

De Duitse regering laat tot zeker woensdag 17 februari, op enkele uitzonderingen na, geen vliegtuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk landen vanwege de besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Daardoor kon het heenduel tussen City en Mönchengladbach niet in Duitsland plaatsvinden.

Het is geen verrassing dat de UEFA is uitgekomen bij Boedapest als nieuwe speellocatie. Zondag werd al bekend dat het eerste achtstefinaleduel tussen Liverpool en RB Leipzig om dezelfde reden niet in Duitsland, maar in de Hongaarse hoofdstad wordt afgewerkt.

De wedstrijd tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach begint op 24 februari om 21.00 uur. Het duel tussen Liverpool en Leipzig wordt een week eerder in de Puskás Aréna gespeeld.

De heenwedstrijd tussen Atlético Madrid en Chelsea moet mogelijk ook in een ander land worden afgewerkt vanwege reisrestricties in Spanje met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk. Die ploegen kunnen op 23 februari waarschijnlijk niet naar Boedapest uitwijken, omdat Mönchengladbach-City een dag later op het programma staat.

In de Europa League zorgden de restricties ook al voor verschuivingen in het speelschema. 1899 Hoffenheim kan niet afreizen naar Noorwegen voor het duel met Molde FK in de eerste ronde van de knock-outfase, waardoor de wedstrijd op 18 februari in Spanje wordt gespeeld.

