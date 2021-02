De KNVB heeft maandag besloten om de wedstrijd tussen NEC en VVV-Venlo van woensdag in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker af te gelasten vanwege het winterweer. De topper tussen Ajax en PSV wordt vervroegd.

De wedstrijd tussen NEC en VVV stond woensdag om 18.45 uur op het programma in Nijmegen. Vanwege de vele sneeuwval en aanhoudende vorst is nu al duidelijk dat het onmogelijk is om de wedstrijd in De Goffert door te laten gaan.

Het is nog niet bekend wanneer het duel tussen de thuisclub uit de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisionist wordt ingehaald. De KNVB meldt in een verklaring dat de kwartfinale uiterlijk volgende week woensdag gespeeld moet worden "vanwege de voortgang van het toernooi".

De topper tussen Ajax en PSV is met een uur vervroegd. Het duel in de Johan Cruijff ArenA zou woensdag eigenlijk om 21.00 uur beginnen, maar dat wordt nu dus 20.00 uur. De andere kwartfinaleduels (Excelsior-Vitesse op dinsdag en sc Heerenveen-Feyenoord op donderdag) gaan gewoon door.

Het is niet de eerste keer dat de KNVB heeft besloten om wedstrijden uit te stellen vanwege het winterweer. In de Eredivisie werden alle duels van afgelopen zondag afgelast: Ajax-FC Utrecht, FC Groningen-Feyenoord, Willem II-ADO Den Haag en VVV-Sparta Rotterdam. Maandagavond gaan twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie niet door.

Het is nog niet duidelijk of de Eredivisie-wedstrijden van komend weekend wel gewoon gespeeld kunnen worden, maar daar lijkt het vooralsnog wel op. RKC Waalwijk en FC Emmen trappen de 22e speelronde vrijdagavond af in het Mandemakers Stadion.

