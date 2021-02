Daley Blind denkt niet dat de recente gebeurtenissen bij Ajax de komende periode invloed gaan hebben op de prestaties van de Amsterdammers. Volgens de dertigjarige verdediger moeten de spelers zich afzijdig houden van randzaken.

Vorige week werd bekend dat Ajax was vergeten om recordaankoop Sébastien Haller in te schrijven voor de knock-outfase van de Europa League en dat het achttienjarige toptalent Brian Brobbey zijn aflopende contract niet gaat verlengen.

Alsof dat nog niet genoeg was voor Ajax, kwam vrijdag naar buiten dat eerste doelman André Onana voor een jaar is geschorst voor het (volgens de Kameroener per ongeluk) innemen van het verboden middel furosemide.

"Zo gebeurt er altijd wel wat bij Ajax, zullen we maar zeggen", reageerde Blind maandag in gesprek met ESPN op de rampweek van Ajax. "Het nieuws over Onana kwam ook voor ons uit het niets. Natuurlijk heb je het er even over, maar daarna ga je weer over tot de orde van de dag."

"Het beroep tegen de straf van Onana loopt nog en ik hoop dat de schorsing lager uitvalt. We weten allemaal dat hij een fantastische doelman is en we zullen hem zeker gaan missen, maar we hebben twee goede keepers achter de hand (Maarten Stekelenburg en Kjell Scherpen, red.). Ik weet zeker dat die er gelijk zullen staan."

'Er moeten nu andere jongens opstaan'

Door de blunders in Amsterdam lijkt Ajax ook sportief een zware periode tegemoet te gaan, zonder Onana in alle competities en zonder eerste spits Haller in de Europa League-wedstrijden tegen Lille in februari. Toch zegt Blind nu al dat zijn ploeg de gebeurtenissen niet als excuus mag aanvoeren, mochten de resultaten tegenvallen.

"Er moeten nu andere jongens opstaan en ik ben ervan overtuigd dat dat ook gaat gebeuren. We kunnen er ook niks aan doen dat Haller wegvalt. Het is een foutje van de club en we moeten maar zeggen dat zoiets kan gebeuren. Als selectie moeten we de rug rechten en ons niet laten afleiden", benadrukte de Oranje-international.

Eredivisie-koploper Ajax wacht woensdag direct een belangrijke test, want PSV komt op bezoek in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. In de competitie vocht de ploeg van trainer Erik ten Hag zich onlangs na een snelle 0-2-achterstand knap terug tegen de Eindhovenaren: 2-2.

"Na het eerste half uur hebben we die wedstrijd gedomineerd en met dat gevoel willen we er woensdag ook ingaan", aldus Blind. "We moeten na een goede januarimaand klaar zijn voor februari en ons niet gek laten maken door wat er is gebeurd. Laat duidelijk zijn dat we tegen PSV op ons best moeten zijn."