Mike Dean zal komend weekend op eigen verzoek geen wedstrijd fluiten. De Engelse scheidsrechter en zijn familie ontvingen doodsbedreigingen na twee discutabele rode kaarten.

Dean wordt gesteund door de Engelse scheidsrechtersbond. "Bedreigingen van deze soort zijn totaal onacceptabel", zegt Mike Riley, hoofd van de bond.

"Niemand zou het slachtoffer mogen worden van dergelijke weerzinwekkende bedreigingen. Online doodsbedreigingen zijn een groeiend probleem en er zou meer gedaan moeten worden om dit aan te pakken."

De dubieuze rode kaarten van Dean waren dinsdag voor Southampton-verdediger Jan Bednarek in de wedstrijd op Old Trafford tegen Manchester United (9-0) en zaterdag voor Tomás Soucek van West Ham United in het thuisduel met Fulham (0-0).

Mike Dean nadat hij rood heeft getoond voor Jan Bednarek.

Dean draagt bedreigingen

Dean heeft besloten de bedreigingen over te dragen aan de politie en ook dat wordt volledig gesteund door de Engelse scheidsrechtersbond.

De 52-jarige Dean geldt al jaren als een van de bekendste Engelse arbiters. Sinds 2000 staat hij op de lijst van Premier League-scheidsrechters en in 2014 floot hij zijn eerste Europese wedstrijd. In 2013 beëindigde hij op 45-jarige leeftijd zijn internationale loopbaan.

