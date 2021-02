Ronald Koeman wilde zondagavond zijn belangrijkste spelers rust geven tegen Real Betis (2-3-zege). Maar door een vroege blessure en een achterstand bij rust moesten de sterren toch nog in actie komen.

"Ik overleg altijd veel met mijn spelers en had met Lionel Messi besproken om hem wat rust te geven. We zouden hem inzetten als dat nodig was", zei Koeman na de moeizame overwinning.

In de 57e minuut, bij een 1-0-achterstand, besloot Koeman om de vedette toch in te zetten en binnen twee minuten tekende Lionel Messi al voor de gelijkmaker. "Door de komst van Messi veranderde alles", zag Koeman.

Koeman moest beamen dat zijn ploeg niet groots speelde tegen Betis. "Maar de mentaliteit was gelukkig wel in orde. En met Messi hebben we de beste speler te wereld. Hij is in staat om een wedstrijd binnen 35 minuten om te draaien. Vandaag heeft hij wederom laten zien hoe belangrijk hij is."

Lionel Messi neemt het doel van Betis (zonder succes) uit een vrije trap onder vuur.

Barcelona speelt woensdag in halve finales beker

De reden dat Koeman belangrijke spelers wilde sparen was de halve finale van de Copa del Rey woensdag uit tegen Sevilla. Maar naast Messi moest hij ook Frenkie de Jong inbrengen. De Oranje-international viel tegen Betis al na twaalf minuten in als vervanger van de geblesseerde Ronald Araújo. "Het was jammer dat ik Frenkie al zo vroeg moest brengen, want we wilden hem rust geven", zei Koeman.

Later moest dus ook Messi invallen bij Barcelona, dat diep moest gaan voor de zege. Een andere invaller, Trincão, tekende in de 87e minuut voor de winnende treffer.

Barcelona heeft als nummer twee in La Liga een achterstand van zeven punten op Atlético Madrid, dat bovendien twee duels minder gespeeld heeft. De koploper speelt maandagavond (21.00 uur) thuis tegen Celta de Vigo.

In de Copa del Rey heeft de ploeg van Koeman nog twee zeges nodig om een prijs te winnen. De halve finale tegen Sevilla begint woensdag om 21.00 uur. In de andere halve finale staan donderdag Athletic Club en Levante tegenover elkaar.

