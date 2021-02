Liverpool-manager Jürgen Klopp is behoorlijk verbaasd over de twee blunders van doelman Alisson in de topper tegen Manchester City. Mede door het gestuntel van de Braziliaan verloren 'The Reds' zondag op Anfield met 1-4.

"Het klinkt misschien gek, maar misschien had hij last van koude voeten", doelde Klopp op de winterse omstandigheden in Liverpool. "Ik zou het anders ook niet weten. Hij had de bal ook de tribunes in kunnen schieten."

Alisson ging ruim een kwartier voor tijd voor het eerst in de fout. Hij leverde de bal zomaar in bij City, waarna Ilkay Gündogan de 1-2 maakte. Drie minuten later profiteerden de bezoekers opnieuw, nadat de doelman van Liverpool de bal in de voeten van Bernardo Silva schoof en Raheem Sterling vervolgens raak kopte.

Desondanks nam Klopp het ook op voor Alisson. "We boden hem ook niet veel opties, zeker niet bij de 1-2. Hij heeft ons in het verleden vele malen gered, maar in deze wedstrijd heeft hij twee fouten gemaakt. Dat valt niet te ontkennen."

Vreugde bij Ilkay Gündogan en teleurstelling bij Alisson na de 1-2. Vreugde bij Ilkay Gündogan en teleurstelling bij Alisson na de 1-2. Foto: Pro Shots

'Ik heb veel goede dingen gezien'

Ondanks de stevige nederlaag tegen City zag Klopp ook genoeg lichtpuntjes. "Ik heb veel goede dingen gezien. Als we spelen zoals we vanavond lang hebben gedaan, dan gaan we wedstrijden winnen. Het is erg moeilijk uit te leggen waardoor we met 1-4 hebben verloren. Er zijn veel dingen die ik in de volgende wedstrijden ook graag wil zien."

Liverpool leed voor het eerst sinds 1963 drie thuisnederlagen op rij in de competitie en lijkt prolongatie van de titel te kunnen vergeten. De achterstand van de huidige nummer vier op koploper Manchester City is nu tien punten.

Volgens Klopp is een plek bij de eerste vier, die recht geeft op een Champions League-ticket, nu het nieuwe hoofddoel. "We hebben nog genoeg wedstrijden om dat veilig te stellen, maar dan zullen we wel weer moeten gaan winnen", besloot de Duitser.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League