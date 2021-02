FC Barcelona heeft zondagavond een zwaarbevochten zege geboekt in La Liga. De ploeg van coach Ronald Koeman won dankzij een treffer in de slotfase met 2-3 op bezoek bij Real Betis. In Frankrijk won Paris Saint-Germain 'Le Classique' tegen Olympique Marseille met 0-2.

Frenkie de Jong en Lionel Messi kregen aanvankelijk beiden rust bij Barcelona en begonnen daarom op de bank. Voor De Jong was dat van korte duur, want de Oranje-international kwam al na twaalf minuten in het veld voor de geblesseerde Ronald Araújo.

Barcelona had in de eerste helft weliswaar veel meer balbezit dan Betis, maar stichtte nauwelijks gevaar. De thuisploeg loerde op de counter en dat resulteerde zeven minuten voor rust in de 1-0 van Borja Iglesias. De spits tikte bij een razendsnelle uitbraak raak uit een voorzet van Emerson.

Een klein kwartier na rust kwam ook Messi in het veld bij Barcelona en hij zorgde binnen twee minuten voor de gelijkmaker. De Argentijn trok op de rand van het zestienmetergebied naar binnen en schoot fraai raak in de rechterhoek.

Víctor Ruiz zorgde met een eigen doelpunt voor de 1-2 van Barcelona. Foto: Pro Shots

Trincão leidt Barcelona met zijn eerste goal naar winst

De formatie van Koeman ging vervolgens op jacht naar de 1-2 en die viel ruim twintig minuten voor tijd op een eigenaardige manier. Antoine Griezmann schoot uit een voorzet van dichtbij tegen de hak van zijn standbeen, waarna de bal via Betis-verdediger Víctor Ruiz in het doel belandde.

Barcelona leek orde op zaken te hebben gesteld, maar een kwartier voor tijd bracht uitgerekend Ruiz Betis weer langszij. De Spanjaard kopte raak uit een vrije trap. Drie minuten voor tijd bezorgde invaller Trincão de bezoekers alsnog de winst via een prachtig schot in de linkerbovenhoek. Het was de eerste goal van de Portugees voor de Catalanen.

Dankzij de zesde competitiezege op rij bezet Barcelona de tweede plaats. De achterstand op Atlético Madrid, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld, bedraagt zeven punten. De koploper neemt het maandag nog thuis op tegen Celta de Vigo.

Kylian Mbappé opende de score voor Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé opende de score voor Paris Saint-Germain. Foto: Pro Shots

Paris Saint-Germain wint 'Le Classique'

In de Franse Ligue 1 won Paris Saint-Germain eenvoudig met 0-2 bij Olympique Marseille. Kylian Mbappé opende al na negen minuten de score en Mauro Icardi kopte halverwege de eerste helft de 2-0 binnen.

Marseille eindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Dimitri Payet in blessuretijd. De 38-voudig Frans international werd uit het veld gestuurd na een trap richting Marco Verratti. Mitchel Bakker bleef op de bank bij PSG.

Dankzij de overwinning blijft de achterstand van nummer drie Paris Saint-Germain op koploper Lille OSC drie punten. De komende tegenstander van Ajax in de Europa League won eerder op de dag dankzij twee goals van Jonathan David met 0-2 bij FC Nantes. Sven Botman maakte de negentig minuten vol bij de bezoekers.

Lille nam door de zege de koppositie weer over van het Olympique Lyon van Memphis Depay. Het verschil tussen beide ploegen is twee punten. Lyon won zaterdag mede dankzij twee doelpunten van Memphis met 3-0 van RC Strasbourg.

