AC Milan-coach Stefano Pioli is lyrisch over Zlatan Ibrahimovic na diens vijfhonderdste doelpunt in clubverband. De 39-jarige spits bereikte de indrukwekkende mijlpaal zondag in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd van de 'Rossoneri' tegen Crotone.

"Het is moeilijk om nog door Zlatan verrast te worden", aldus Pioli na afloop van de wedstrijd in San Siro. "Dat hij op zijn leeftijd nog steeds dit niveau heeft, laat zien dat hij een buitengewone professional is. Er zijn maar weinig mensen die zo sterk zijn als hij."

"Hij is een kampioen, een sporter met een enorme motivatie. Hij verzorgt zijn lichaam enorm goed. Soms is ook hij weleens moe, maar hij verzaakt nooit. Hij helpt de ploeg daar enorm mee. Het is voor de spelers een wedstrijdje geworden wie als eerste op het trainingsveld staat. Vaak is dat Zlatan."

Ibrahimovic opende tegen Crotone na een half uur de score en dat betekende zijn vijfhonderdste treffer in clubverband en zijn 82e voor Milan. Eerder scoorde hij op clubniveau ook voor Malmö FF (18 keer), Ajax (48), Internazionale (66), FC Barcelona (22), Juventus (26), Paris Saint-Germain (156), Manchester United (29) en Los Angeles Galaxy (53).

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de vijfhonderdste goal van Ibrahimovic in clubverband te bekijken.

Ibrahimovic: 'Mijn werk om doelpunten te maken'

Na rust zorgde Ibrahimovic ook voor zijn 501e doelpunt. "Dit betekent dat ik tijdens mijn carrière toch wel een paar goals heb gemaakt", zei de Zweed met gevoel voor understatement. "Het belangrijkste is dat ik mijn team zo goed mogelijk help. En het is mijn werk om doelpunten te maken en situaties te creëren waar goals uit vallen."

Dankzij de overwinning op Crotone gaat AC Milan weer aan kop in de Serie A. De voorsprong van de ploeg van Pioli op nummer twee en stadgenoot Internazionale bedraagt twee punten.

Pioli wil nog niet denken aan de landstitel, die Milan in 2011 voor het laatst veroverde. "De beslissende wedstrijden komen later. Alle clubs uit de top zeven zijn in staat om de 'scudetto' te pakken. Als koploper ligt de druk bij ons. Dat zien we als een privilege."

