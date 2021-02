Tigres heeft zich zondagavond voor de finale van het WK voor clubs geplaatst. De Mexicanen waren in Qatar verrassend met 1-0 te sterk voor het Braziliaanse Palmeiras, dat vorige week nog de Copa Libertadores won.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 54e minuut. Palmeiras-verdediger Luan hield spits Carlos González opzichtig vast, waarna scheidsrechter Danny Makkelie de bal op de stip legde in Al Rayyan. André-Pierre Gignac maakte geen fout van 11 meter en schoot zijn ploeg naar de finale.

Tigres, dat vorig jaar de CONCACAF Champions League won, wacht donderdag in de finale mogelijk een krachtmeting met Bayern München. 'Der Rekordmeister' moet maandag dan wel eerst het halvefinaleduel met het Egyptische Al Ahly zien te winnen. Die wedstrijd begint om 19.00 uur.

Ook voor Palmeiras is het toernooi nog niet voorbij. De Brazilianen spelen donderdag om 16.00 uur in de strijd om de derde plek tegen de andere ploeg die in de halve finales verliest. Eerder op zondag verloor Dave Bulthuis met het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai de wedstrijd om de vijfde plek van Al Duhail (1-3).

Aan het WK voor clubs doen traditiegetrouw de winnaars van de zes continentale bekertoernooien en de kampioen van het organiserende land mee. Bayern München vertegenwoordigt Europa dit keer als winnaar van de Champions League.

In december 2019 kroonde Liverpool zich tot wereldkampioen. De laatste keer dat het WK voor clubs niet werd gewonnen door een Europese club was in 2012, toen het Braziliaanse Corinthians in de finale te sterk was voor Chelsea.