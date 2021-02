Royston Drenthe heeft zondag zijn eerste doelpunt voor vierdedivisionist Racing Murcia gemaakt. De Nederlander was in de uitwedstrijd tegen Lorca FC verantwoordelijk voor de 0-1.

De 33-jarige Drenthe koos in de elfde minuut goed positie bij een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Hij kreeg de bal aangespeeld aan de rand van het strafschopgebied en volleerde vervolgens op fraaie wijze raak.

Het was de eerste treffer van Drenthe bij het in 2013 opgerichte Racing Murcia, waar hij begin dit jaar een contract tekende. De enkelvoudig Oranje-international kwam over van Kozakken Boys, waar hij nog tot medio 2021 onder contract stond.

Zeven minuten na de openingstreffer van Drenthe maakte Racing Murcia er 0-2 van door een benutte strafschop van Nico Gonzalez. De wedstrijd is op dit moment nog bezig.

Racing Murcia komt uit in de Tercera Division, het vierde niveau van Spanje. De formatie van Drenthe staat op dit moment tweede in de groep en ligt op koers om naar het derde niveau te promoveren.

Drenthe stond in het begin van zijn loopbaan bekend als groot talent en verliet Feyenoord in 2007 voor Real Madrid, maar zijn loopbaan raakte daarna in het slop. Hij besloot al twee keer om een punt achter zijn carrière te zetten, maar hoopt zijn roemruchte carrière in Spanje toch weer nieuw leven in te blazen.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om het doelpunt van Royston Drenthe te zien.