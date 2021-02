Zlatan Ibrahimovic heeft zondag een fraaie mijlpaal bereikt in de met 4-0 gewonnen Serie A-wedstrijd van AC Milan tegen Crotone. De Zweedse spits opende de score en maakte zijn vijfhonderdste doelpunt in clubverband. In België verloor John van den Brom met KRC Genk en in Frankrijk gaat Sven Botman weer aan kop met Lille OSC.

Ibrahimovic zorgde na een half uur voor de openingstreffer van Milan tegen hekkensluiter Crotone. Hij rondde na een combinatie met Rafael Leão overtuigend af en kwam voor de 82e keer tot scoren voor de 'Rossoneri'.

Behalve voor Milan scoorde de 39-jarige aanvaller in clubverband ook voor Malmö FF (18 keer), Ajax (48), Internazionale (66), FC Barcelona (22), Juventus (26), Paris Saint-Germain (156), Manchester United (29) en Los Angeles Galaxy (53). Ook maakte hij 62 goals voor Zweden.

Tegen Crotone was Ibrahimovic ook verantwoordelijk voor de 2-0. Twintig minuten na rust werd hij bediend door Theo Hernández en verdubbelde hij de marge met een intikker. Ante Rebic breidde de voorsprong met twee goals in de volgende zes minuten verder uit.

Dankzij de overwinning neemt AC Milan de koppositie weer over van Internazionale, dat vrijdag won bij Fiorentina (0-2). De voorsprong van de ploeg van coach Stefano Pioli op de stadgenoot bedraagt twee punten.

Joshua Zirkzee maakte zijn debuut bij Parma, dat met 0-3 verloor van Bologna. De negentienjarige Nederlandse aanvaller, die de rest van het seizoen door Bayern München wordt verhuurd aan Parma, viel tien minuten na rust in.

Van den Brom met Genk onderuit tegen Anderlecht

In de Belgische Jupiler Pro League ging Van den Brom met Genk onderuit tegen zijn oud-werkgever Anderlecht: 1-2. De Nederlandse coach zag Théo Bongonda de score wel al na twee minuten openen voor zijn ploeg.

Binnen twintig minuten draaide Anderlecht de achterstand om in een voorsprong. In de negentiende minuut zorgde Genk-doelman Danny Vukovic met een eigen doelpunt voor de gelijkmaker en even later tekende Anouar Ait El Hadj voor de 1-2.

Genk blijft ondanks de nederlaag derde, maar ziet Anderlecht wel dichterbij komen. De ploeg van Van den Brom heeft nog twee punten voorsprong op de recordkampioen, die naar de vierde plaats klimt.

Botman weer aan kop met Lille

In de Franse Ligue 1 won Lille met 0-2 bij FC Nantes. Jonathan David maakte beide doelpunten voor 'Les Dogues', waar Botman de hele wedstrijd meespeelde.

Lille verdringt door de zege het Olympique Lyon van Memphis Depay weer van de eerste plek. Het verschil tussen beide ploegen is twee punten. Lyon won zaterdag mede dankzij twee doelpunten van Memphis met 3-0 van RC Strasbourg.

Later op de dag staat in Frankrijk 'Le Classique' tussen Olympique Marseille en Paris Saint-Germain nog op het programma. Nummer drie PSG komt bij een overwinning weer op drie punten van Lille. De aftrap in Marseille wordt om 21.00 uur verricht.

