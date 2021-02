Manchester City heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Premier League. De koploper won met 1-4 op bezoek bij titelverdediger Liverpool, vooral dankzij Ilkay Gündogan en een blunderende Alisson.

De overwinning op Anfield is voor Manchester City de tiende competitiezege op rij. 15 december werd er thuis tegen West Bromwich Albon voor het laatst niet gewonnen (1-1). Liverpool ging voor de derde keer in de laatste vijf duels ten onder en leed voor het eerst sinds 1963 drie thuisnederlagen op rij in de competitie.

Bij rust had het eigenlijk al 0-1 moeten staan voor Manchester City, dat na 37 minuten vanaf 11 meter mocht aanleggen na een overtreding van Fabinho. Gündogan ging achter de bal staan, maar de dertigjarige middenvelder schoot het buitenkansje over het doel van Liverpool-keeper Alisson.

Gündogan maakte zijn misser vlak na de pauze al goed. De Duitser schoot de bal van dichtbij hard binnen nadat een inzet van Phil Foden nog werd gekeerd door Alisson: 0-1. Na ruim een uur spelen kreeg ook Liverpool een penalty. Mohamed Salah werd naar de grond getrokken door City-verdediger Rúben Dias en de Egyptenaar benutte de strafschop wel: 1-1.

De penalty van Ilkay Gündogan vloog over het doel. De penalty van Ilkay Gündogan vloog over het doel. Foto: Pro Shots

Alisson blundert, Foden schittert

Liverpool kon niet lang van de gelijkmaker genieten. Een treffer van John Stones, die de bal knap binnengleed, werd nog afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna sloeg City wel twee keer toe en beide keren ging er geblunder van Alisson aan vooraf.

De Braziliaanse doelman leverde de bal in de 73e minuut zomaar in bij Foden. De Engelsman passeerde zijn tegenstander en vond Gündogan, die van dichtbij de 1-2 tegen de touwen schoot.

Drie minuten later schoof Alisson de bal in de voeten van Bernardo Silva. De Portugees maakte optimaal gebruik van het cadeautje door met een wippertje de bal op het hoofd te leggen van Raheem Sterling, die met een kopbal de 1-3 op het bord zette.

De wedstrijd leek beslist en Foden maakte aan alle overgebleven illusies een eind door met een prachtig schot ook nog voor de 1-4 te zorgen. Bij Liverpool stond Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd in het veld.

Door de overwinning heeft koploper City nu vijf punten meer dan nummer twee Manchester United, met nog een wedstrijd tegoed. Liverpool staat vierde op tien punten van City.

Harry Kane schoot Tottenham op voorsprong. Harry Kane schoot Tottenham op voorsprong. Foto: ANP

Tottenham herstelt zich, Leicester City morst

Tottenham Hotspur won eerder op de dag na drie nederlagen op rij weer eens. De formatie van manager José Mourinho was in eigen huis met 2-0 te sterk voor West Bromwich Albion.

Tottenham verloor in de afgelopen anderhalve week van Liverpool (1-3), Brighton & Hove Albion (1-0) en Chelsea (0-1), maar tegen laagvlieger West Brom werd er verdiend gewonnen.

De 'Spurs' waren vanaf de aftrap de bovenliggende partij, maar de doelpunten vielen pas na rust. Harry Kane, die de laatste twee duels miste door een blessure, schoof de bal in de 54e minuut in de hoek na een slim passje van Pierre-Emile Højbjerg. Vier minuten later was Son Heung-min het eindstation van een counter.

Mbaye Diagne leek na een uur spelen voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Steven Bergwijn viel een kwartier voor tijd in bij Tottenham, dat door de zege stijgt naar plaats zeven.

Wolverhampton Wanderers-Leicester City bleef zonder doelpunten: 0-0. Beide ploegen kregen een paar grote kansen om te scoren, maar die werden niet benut. Ook Jamie Vardy, die na vier duels afwezigheid zijn rentree maakte, scoorde niet. Leicester blijft ondanks het puntenverlies derde staan.

José Mourinho boekte weer eens een zege met Tottenham. José Mourinho boekte weer eens een zege met Tottenham. Foto: Pro Shots

