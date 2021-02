Tottenham Hotspur heeft zondag na drie nederlagen op rij weer eens gewonnen in de Premier League. De formatie van manager José Mourinho was in eigen huis met 2-0 te sterk voor West Bromwich Albion.

Tottenham Hotspur verloor in de afgelopen anderhalve week van Liverpool (1-3), Brighton & Hove Albion (1-0) en Chelsea (0-1), maar tegen laagvlieger West Bromwich Albion werd er verdiend gewonnen.

De 'Spurs' waren vanaf de aftrap de bovenliggende partij, maar de doelpunten vielen pas na rust. Harry Kane, die de laatste twee duels miste door een blessure, schoof de bal in de 54e minuut in de hoek na een slim passje van Pierre-Emile Højbjerg. Vier minuten later was Son Heung-min het eindstation van een counter.

Mbaye Diagne leek na een uur spelen voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Steven Bergwijn viel een kwartier voor tijd in bij Tottenham, dat door de zege stijgt naar plaats zeven.

Later op de dag staan er nog drie duels op het programma in de Premier League: Wolverhampton Wanderers-Leicester City (15.00 uur), Liverpool-Manchester City (17.30 uur) en Sheffield United-Chelsea (20.15 uur).

José Mourinho boekte weer eens een zege met Tottenham. José Mourinho boekte weer eens een zege met Tottenham. Foto: Pro Shots

