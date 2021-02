Spartak Moskou hoopt Quincy Promes nog altijd op korte termijn te kunnen overnemen van Ajax. Volgens hoofdtrainer Domenico Tedesco werkt de Russische club hard aan de transfer.

"Ik volg het nieuws en de directie informeert mij erover. We wachten tot het probleem is opgelost. Als coach wil ik natuurlijk dat hij zo snel mogelijk komt, zodat hij het team kan versterken. Hier doet de club alles aan", aldus Tedesco zondag tegen Sport-Express.

De directeur van Spartak Moskou liet donderdag nog weten dat de privésituatie van Promes - de Oranje-international werd in december opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij en is nog altijd verdachte - hem niet lekker zit.

"We willen niet dat een eventuele straf op ons bordje komt. We zijn daar nu over in gesprek met Ajax en hebben verschillende opties aangeboden, maar we zijn nog niet akkoord", zei directeur Yevgeny Melezhikov.

De 29-jarige Promes, die tussen 2014 en 2018 al voor Spartak speelde, kan nog vertrekken omdat de Russische transfermarkt tot en met 25 februari open is. Spartak zou Promes willen huren met daarbij een optie tot koop.

Ajax speelde al in op het eventuele vertrek van Promes door vlak voor het sluiten van de winterse transferperiode in Nederland aanvaller Oussama Idrissi te huren van Sevilla.