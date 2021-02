Het eerste duel tussen RB Leipzig en Liverpool in de achtste finales van de Champions League wordt in Boedapest gespeeld. De clubs treffen elkaar vanwege de reisrestricties als gevolg van het coronavirus op dinsdag 16 februari niet in Duitsland, maar in de Puskás Aréna in Hongarije.

Leipzig moest op zoek naar een andere locatie omdat de Duitse club Liverpool niet in de eigen Red Bull Arena mocht ontvangen.

De Duitse regering laat tot zeker woensdag 17 februari, op enkele uitzonderingen na, geen vliegtuigen vanuit Groot-Brittannië landen vanwege de besmettelijke Britse variant van het coronavirus.

Om een reglementaire nederlaag te voorkomen, moest Leipzig een alternatief bedenken. Londen was ook een optie, maar de keuze viel op Boedapest.

"We willen Leipzig en Liverpool bedanken voor hun goede samenwerking om een oplossing te vinden", schrijft de UEFA in een verklaring. "Onze dank gaat ook uit naar de Hongaarse voetbalbond, die akkoord is gegaan om het duel in Boedapest te spelen."

De return tussen Liverpool en Leipzig op Anfield is op woensdag 10 maart. ''The Reds' eindigden in de groepsfase als eerste in een poule met Atalanta, Ajax en FC Midtjylland. Leipzig ging als nummer twee, achter Paris Saint-Germain, naar de laatste zestien.

