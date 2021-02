Alexander Büttner is binnen twee weken alweer vertrokken bij Apollon Limassol uit Cyprus. De meningen over de aanleiding van de breuk lopen uiteen.

Apollon meldde in januari dat het Büttner had overgenomen van de Amerikaanse club New England Revolution. De 31-jarige verdediger speelde echter geen enkele wedstrijd op Cyprus.

Volgens Cyprus Times kwam Büttner bij de medische keuring niet door de fitheidstest. De oud-speler van onder meer Vitesse en Manchester United zou te zwaar zijn geweest.

Tegenover de Gelderlander bestrijdt het kamp-Büttner dat. "Afspraken werden niet nagekomen", is de lezing van de speler voor de snelle breuk.

Büttner is inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Apollon is de huidige koploper op Cyprus en heeft onder meer Diego Biseswar en Charlison Benschop onder contract.